Jedes Jahr kann es eine Herausforderung sein, die buchstäblich Hunderten von Sendungen einzugrenzen, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, über Ihre Kabelboxen kommen und auf Ihren Lieblingsplattformen gestreamt werden. Aber manchmal, wenn man es weiß, weiß man es, und die fünf Serien, die unsere Liste der besten Fernsehsendungen des Jahres 2024 anführten, haben das alle definiert.

Im Rahmen des Jahresberichts 2024 haben wir die Aufnahme aller diesjährigen Fernsehsendungen in Betracht gezogen, und viele der Sendungen in unseren Top 5 wurden auf unserer Halbjahresliste aufgeführt. Dazu gehört das atemberaubende Spektakel von Shōgunmit der TV-Darstellerin des Jahres Anna Sawai, die das feudale Japan auf einer ganz neuen Ebene zum Leben erweckte.

Darüber hinaus waren wir (zu früh?) überwältigt von der faszinierenden und respektlosen Apokalypse, die in Prime Video dargestellt wird Ausfallen. Eine weitere Genreshow – die Wiederbelebung von X-Men ’97 – hat bewiesen, dass selbst eine Wiederbelebung eines klassischen Kinderzeichentrickfilms eine erwachsene Geschichte erzählen kann, die bei Erwachsenen Anklang findet.

Außerdem gab es zwei Komödien, die authentisch zu dem sprachen, wo wir heute stehen, ohne dabei an Lachern zu sparen: Die dritte Staffel von Hacks war nicht nur der diesjährige Emmy-Gewinner für die beste Comedy-Serie, sondern eine offene Auseinandersetzung mit den schlechtesten und besten Qualitäten Hollywoods. Und Englischlehrer brachte ein unglaubliches Talentteam zusammen und zeigte gleichzeitig den einzigartigen Charme des Schöpfers und Stars Brian Jordan Alvarez. Das Ergebnis war eine Serie, von der wir von Anfang an wussten, dass sie eine der besten des Jahres sein würde.

Sehen Sie sich oben unser Highlight-Video zu den 5 besten TV-Sendungen des Jahres an und sehen Sie sich die vollständige Liste hier an. Werfen Sie unbedingt einen Blick in unseren vollständigen Jahresbericht 2024, um weitere exklusive Interviews (z. B. mit unserem Filmschauspieler des Jahres, Timothée Chalamet) und Best-of-Listen (z. B. die 50 besten Alben des Jahres) zu erhalten.

