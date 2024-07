Die Tonhöhe: Mit seiner Trilogie frecher, Genre-übergreifender Slasher-Filme hat der Autor und Regisseur Ti West (zusammen mit der Schauspielerin und Produzentin Mia Goth) die Grenzen seiner Liebe zum Pastiche ausgetestet. X war eine schmierige Ode an die Slasher-Filme von Tobe Hooper, gemischt mit dem grellen Nervenkitzel der Hardcore-Pornografie der 70er Jahre; Perle erfreut über seine Camp-Entstehungsgeschichte, gefiltert durch den Glanz des alten Hollywood und die Spannung von Hitchcock. Während diese direkt hintereinander gedreht wurden, MaXXXinedas letzte Kapitel, wurde separat gedreht; in der Zwischenzeit scheint es, als hätten West und Goth das verloren, was diese Filme entweder gut oder zumindest interessant machte (je nachdem, wen man fragt), und verlieren sich in der Hommage.

Jahre nach dem Überleben der Ereignisse von XPornostar und späteres Final Girl Maxine Minx (Gothic) hat es in den koksgetränkten 1980ern endlich nach „Tinseltown, Kalifornien“ geschafft (wie uns die Ortskarte frech verrät). In der Eröffnungsszene nutzt sie ihre beachtlichen schauspielerischen Fähigkeiten, um einen Monolog für die Hauptrolle in der Fortsetzung eines beliebten Slasher-Streifens zu schreiben. Natürlich bekommt sie die Rolle und ist bereit, der Welt endlich zu zeigen, dass sie mehr kann als nur Sexfilme.

Doch ein paar miteinander verwobene Gefahren erschweren ihren ersten großen Schritt zum Erfolg: Zunächst der „Night Stalker“ Richard Ramirez, dessen grausige Morde das Thema der atemlosen Berichte aller Nachrichtensprecher sind. Und was Maxxine persönlich betrifft, so droht ihr die Erpressung durch eine geheimnisvolle Partei (dargestellt durch einen schleimigen, südländischen Privatdetektiv, gespielt von Kevin Bacon), die weiß, was damals vorgefallen ist. X und erzählt es der Welt sehr gerne.

Kein Geschäft wie das Giallo-Geschäft: Von der Eröffnungsmontage an MaXXXine macht eine Menge – dröhnende New Wave-Hits der 80er, raffinierte Montagen von VHS-verzerrten Nachrichtenberichten, die drogen- und stargetriebenen Exzesse Hollywoods auf dem Höhepunkt. Es gibt hier eine Menge Ideen, sowohl als Fortsetzung von X und Wests eigene Sicht auf das kulturelle und mediale Milieu der 80er Jahre. West berührt alles von Boulevard der Dämmerung zu Video-Gespensten zu Pornos zu gelb Slasher. Aber diese unterschiedlichen Elemente fügen sich nur schwer zu einem stimmigen Ganzen zusammen, was den Abschluss der Trilogie besonders holprig macht.

Es ist frustrierend, denn in Schüben MaXXXine ist ziemlich lustig — eine Art blutgetränkte Version von Mulholland-Laufwerk oder auch Der Spielermit vielen frechen Anspielungen auf die Fassaden (sowohl wörtlich als auch metaphorisch), die dem Filmgeschäft innewohnen. Maxines neue Regisseurin, eine strenge und umstrittene Autorin, gespielt von Elizabeth Debicki, nimmt sie unter ihre Fittiche und bekundet ihren Wunsch, mit ihren Slasher-Filmen „echte Kunst“ zu machen. Es ist ein geschicktes Spiegelbild von Maxines Wunsch, ihre eigenen unterklassigen Wurzeln hinter sich zu lassen und auf irgendeine Weise wichtig zu werden. Aber die Dreharbeiten des Films selbst sind zweitrangig gegenüber Wests Wunsch, auch an X in all seiner blutgetränkten Greueltat, und es fällt ihm schwer, alles zusammenzufügen.

Es gibt einfach zu viele Fäden, die miteinander verwoben werden sollen: West erinnert sich, dass der „Wenn es blutet, führt es“-Zyklus amerikanischer Mediengewalt mit der Moral Majority der religiösen Rechten in den 80er Jahren zusammenfiel, aber seine Versuche, beides zu verschmelzen, wirken kitschig und gekünstelt. Sogar die Perversität des Films wirkt aufgesetzt; der Film läuft von Maxines Pornovergangenheit fast so schnell weg wie sie selbst und lässt in ihrem vergleichsweise keuschen Leben als „ehrliche“ Schauspielerin wenig Erotik übrig.