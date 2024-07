Willkommen zum Consequence Chat, einer Funktion, bei der Mitarbeiter von Consequence über die größten Geschichten der Popkultur diskutieren. Heute blicken wir zurück auf das Erbe von Verlorendenn die bahnbrechende Serie kehrt heute zu Netflix zurück. Das folgende Transkript wurde aus Gründen der Klarheit und Länge bearbeitet.

Mary Siroky (Mitherausgeberin): Nun, Leute, als drei bekannte Fans von Verlorenwir könnten nicht aufgeregter sein, dass die Show zu Netflix wechselt, was hoffentlich einem ganz neuen Publikum die Magie der Insel, jahrelange großartige Schauspielkunst und einige ziemlich unglaubliche Drehbücher näherbringen wird. Verloren hat das Spiel in vielerlei Hinsicht verändert – und ich freue mich genauso darauf, es mir noch einmal anzusehen, wie darauf, einige Reaktionen der Erstbesucher auf der Timeline zu sehen. Wie denken Sie beide, ist die Show noch einmal sehenswert? Hat einer von Ihnen schon einmal alles noch einmal angeschaut?

Paolo Ragusa (Mitherausgeber): Als die Serie zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, war ich zwischen 9 und 15 Jahre alt. Ich habe sie mir zweimal angesehen – einmal 2017 und einmal während der Pandemie. Als Kind fand ich die Serie interessant, wenn meine Eltern sie sahen, aber natürlich waren viele der ernsteren Themen für mich völlig unverständlich.

Als ich die Serie das erste Mal wieder ansah, änderte sich meine Beziehung zur Serie und warum sie so wichtig für mich war. Ich denke, dass es mir tatsächlich geholfen hat, den Gesamtumfang der Geschichte zu verstehen, weil ich sie alle hintereinander anschauen konnte, ohne jede Woche auf eine neue Folge warten zu müssen. Ich weiß, dass die Serie nicht so gesehen werden sollte, aber so kam ich schneller ans Wesentliche und konnte schneller verstehen, was die Showrunner erreichen wollten.

Maria: Ich kann das nachvollziehen – meine Schwester und ich haben angefangen, die Serie zu schauen, als Hulu zum ersten Mal auf der Bildfläche erschien. (Da gab es noch nicht einmal Werbung!) So konnten wir die ersten Staffeln nachholen, für die wir bei der Erstausstrahlung auch zu jung waren. Aber als Staffel 5 ausgestrahlt wurde, haben wir alles nachgeholt und die letzte Staffel in Echtzeit gesehen. Ich habe zugegebenermaßen den Überblick verloren, wie oft ich die Serie komplett nochmal angeschaut habe, aber das ist schon ein paar Jahre her. Und du, Liz?

Liz Shannon Miller (leitende Unterhaltungsredakteurin): Wissen Sie, es ist komisch – ich habe mir auf jeden Fall große Teile der Serie nochmal angeschaut (ich kann Ihnen aus offensichtlichen Gründen nicht sagen, wie oft ich „The Constant“ gesehen habe), aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mir die Serie jemals komplett nochmal angeschaut habe.