Donald Glover ist ein berühmter Sänger, der versucht, die Apokalypse im Trailer zu überleben Bando Stone und die Neue Weltein neuer Film unter der Regie von Glover selbst.

Der Clip wurde erstmals bei einer IMAX-Vorführung von Ein ruhiger Ort: Tag eins am 27. Juni, wo Glover einen Instagram-Post seiner Kinokarte teilte und ankündigte, dass der Trailer an diesem Abend über IMAX erscheinen würde. Jetzt hat Glover den vollständigen Trailer von Bando Stone und die Neue Welt, Das Drehbuch stammt von Evi Wilder, in den Hauptrollen sind Glover und die britische Schauspielerin Jessica Allain zu sehen.

Der Trailer beginnt damit, dass Bando Stone (Glover) in einem verlassenen Postamt und Supermarkt herumirrt, bevor er von einer Frau (Allain) und einem Kind konfrontiert wird. Er schließt sich dann dem Duo an, als sie vor überlebensgroßen Bestien, Science-Fiction-Lasern und dem allgemeinen apokalyptischen Chaos fliehen – Stone schwört jedoch, dass sein einziges wahres Talent das Singen ist, was ihn ein wenig unfähig macht, all das Chaos zu überleben. Sehen Sie sich den Trailer an für Bando Stone und die Neue Welt unten.

Im April bestätigte Donald Glover, dass er den Soundtrack zu Bando Stone und die Neue Welt später in diesem Jahr als Begleitwerk zum Film, und die Platte wäre das „letzte“ Album von Childish Gambino. Die erste Single, „LITHONIA“, wird am 2. Juli Premiere feiern.

Es ist nicht das erste Mal, dass Glover ein Leinwandprojekt als Katalysator für neue Musik von Childish Gambino nutzt – er war der Regisseur des Soundtracks für die Serie von 2023 Schwarm neben KIRBY, und diese Songs dienten als Katalog für den fiktiven Popstar der Show, Ni’jah.

Glover hat zuvor Folgendes geteilt: Atavistaeine neu aufgenommene und vervollständigte Version seines 2020er Albums 15.3.20. In der Zwischenzeit steht für Childish Gambino eine Welttournee an, die im August beginnt. Tickets für „The New World Tour“ erhalten Sie hier.