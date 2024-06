Tyler Childers hat eine Studioaufnahme seines Songs „Song While You’re Away“ für den Soundtrack des kommenden Films veröffentlicht Twister.

Die dritte Single aus dem Soundtrack-Album (erscheint am 19. Juli) ist „Song While You’re Away“, eine gefühlvolle Ballade, die den rauen Realismus und die amerikanische Poesie einfängt, die Childers meisterhaft beherrscht. Das Lied beginnt mit einem einfachen Arrangement, das um einen Klavierpart herum aufgebaut ist, und entwickelt sich schließlich zu einer akustischen Klanglandschaft, die von Pedal Steel, Mandolinen und harmonisierenden Gitarrenlinien geprägt ist.

Für treue Childers-Fans hat die Veröffentlichung von „Song While You’re Away“ lange auf sich warten lassen. Er hat das Lied jahrelang aufgeführt, eine Session-Version von 2016 hat auf YouTube Millionen von Aufrufen erzielt. Jetzt ist es in all seiner Studiopracht erschienen. Streamen Sie die Single unten.

Gemeinsam mit Childers auf der Twister Das Soundtrack-Album besteht aus einer Crew von Country-Schwergewichten, darunter Luke Combs, Miranda Lambert, Thomas Rhett, Kane Brown, Jelly Roll, Shania Twain und viele mehr. Der Film selbst kommt am 19. Juli über Universal Pictures in die Kinos.

Inzwischen läuft Childers‘ „Mule Pull ’24 Tour“ weiter, mit Terminen bis Ende August in den USA und Kanada. Fans können sich hier Tickets sichern.