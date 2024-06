Martin Mull, der Komödiant, bekannt für seine Rollen in Fernsehserien wie Roseanne, Sabrina – Total verhext!Und Verhaftete Entwicklungsowie in Filmen Hinweis Und Herr Mamaist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Mull sei nach einem „tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit“ gestorben, gab seine Tochter Maggie Mull am Freitag in einem Instagram-Post bekannt.

Mull begann seine Karriere zunächst als Musiker. Er schrieb „A Girl Named Johnny Cash“, das 1970 ein Hit für die Countrymusikerin Jane Morgan wurde, und kombinierte seine Talente als Musikkomiker, indem er in den 1970er Jahren Shows als Vorgruppe für Leute wie Frank Zappa, Bruce Springsteen und Randy Newman spielte.

Mull wechselte zur Schauspielerei und erhielt seine ersten großen Rollen in der absurden Seifenoper Mary Hartman, Mary Hartman und die darauffolgenden Spin-off-Serien Fernwood 2 Nächte Und Amerika 2 Nächte.

Ab Ende der 1980er Jahre spielte Mull Roseanne Conners schwulen Boss Leon Carp in Roseanne. Er porträtierte auch Colonel Mustard in einer Spielfilmadaption des Brettspiels Hinweis und spielte neben Michael Keaton in Herr Mama.

Zu Mulls weiteren bemerkenswerten Rollen gehörten Willard Kraft, der Hauptdarsteller in Sabrina – Total verhext!und Privatdetektiv Gene Parmesan auf Verhaftete Entwicklung. Er sprach auch Vlad Masters / Vlad Plasmius im Nickelodeon-Cartoon Danny Phantom.