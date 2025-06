(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Der Bär Staffel 4, jetzt auf Hulu.)

In Staffel 4, FX’s Der Bär setzte seine stolze Tradition fort, eine breite, breite Auswahl von Songs als Soundtrack für seine Episoden zu verwenden. Wer braucht einen offiziellen Komponisten, wenn Led Zeppelin, Ludwig von Beethoven, Taylor Swift, Bob Dylan, Jason Isbell, St. Vincent und mehr verfügbar sind?

Um die Schwierigkeiten der in Chicago ansässigen Köche im Herzen der Serie zu unterstreichen, dienten die ausführende Produzenten Christopher Storer und Josh Senior erneut als Musikaufsicht für diese Saison und brachten ihren vielseitigen Geschmack und ihre Liebe zu tiefen Kürzungen in jeden potenziellen Nadel-Tropfen. (Ich werde niemals, immer Versuchen Sie zu erraten, auf welchen Songs möglicherweise vorgestellt werden könnten Der Bär. Obwohl das intelligente Geld normalerweise auf mindestens einer REM -Spur enthalten ist.)

Zur Feier ihrer Auswahl finden Sie unten eine umfassende Aufschlüsselung jedes Songs in dieser Staffel, Folge von Episode. (Mit einem Bonus die gelegentliche Anspielung auf die anderen Medien, die von Charakteren genossen werden, wenn sie nicht in der Küche gelenkt werden ein wenig.

Episode 1: „Groundhogs“

Led Zeppelin – „Das ist der Weg“

Sonny & Cher – „Ich habe dich, Baby“

Die WHO – „in Einklang“

Tangerine Dream – „Diamond -Tagebuch“ (Abschluss)

Wir starten stilvoll, mit einem Rückblick mit Jon Bernthals Mikey, der von einem klassischen Rock unterstrichen. In der Tat passt ein Led -Zeppelin -Nadelabfall gut zur Stimmung, die Bernthal auf den Bildschirm bringt. Danach – ja, wir hören von so viel von „Ich habe dich Baby“ wie Bill Murray im Film Groundhog Dayaber es immer noch zählt. „Get in Tune“ hat natürlich mehrere Bedeutungen, wenn der Stab des Bären versucht, ihre Operation neu zu synchronisieren, und während die Tangerine Dream Track eine Wiederholung aus dem Finale der dritten Staffel ist, ist es eine großartige ohne Frage.

Episode 2: „Soubise“

Mi Loco Tango – „Rocco und seine Brüder“

Talk Talk – „Das Leben ist was du es machst“

Bryan Ferry – „Der Auserwählte“

Bob Dylan – „Meistens“

Die Pretenders – „Mystery Achievement“ (Abschluss)

Mit Ausnahme von Mi Loco Tango sind die 80er -Jahre -Vibes in dieser Folge stark, einschließlich der Pretenders und eines Solo -Tracks von Bryan Ferry von Roxy Music – sogar der Dylan -Track stammt aus seinem Album von 1989 von 1989 Oh Barmherzigkeit.

Während wir über die Medien, die in dieser Show vorgestellt wurden 3:10 bis yuma. Und wir bekommen auch eine große Portion Cousin Richies Besessenheit mit Ridley Scott, während Ebon Moss-Bachrach ein Interview mit dem beobachtet Gladiator Regisseur für Inspiration.

Episode 3: „Jakobsmuschel“

St. Vincent – „Slow Disco“ (Klavierversion)

Die Ronetten – „(der beste Teil von) brechen auf“ auf „

Van Morrison – „Slim Slow Slider/Ich fange an, zusammenzubrechen“

Dion – „Nur du weißt“

Liebe und Raketen – „Hauniert, wenn die Minuten ziehen“

REM – „feinstes Workong“ (Abschluss)

Ich könnte mich darüber irren, aber die Band war in Staffel 4 von am deutlichsten zu sehen Der Bär Ist… die Ronetten? Sie haben sicherlich drei Tracks, die ihnen im Verlauf dieser Folgen zugeschrieben wurden, beginnend mit einer sehr passenden Auswahl an Song, um ein Gespräch zwischen zwei Exen zu unterstreichen – Richie und Tiffany (Gillian Jacobs). Diese Episode ist ein weiteres klassisches Beispiel für die Show, die einen Track im Laufe einer Szene wirklich abspielen lässt, wobei Van Morrison und Dion wirklich in der Mischung verweilt.

Episode 4: „Würmer“

MOP – „Vor up“

Ludwig von Beethoven – „für Elise“

Durand Bernarr – „Stuck.“

Duval Timothy – „Wood“ (feat. Yu Su)

Tsvia Abarbanel – „Wings of Love“

Sweetback – „Du wirst aufstehen“

Curtis Mayfield – „So verliebt“ (Abschluss)

