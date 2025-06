Der Dokumentarfilm Metallica rettete mein Leben Anfang dieses Monats beim Tribeca Festival in New York City uraufgeführt, und alle vier Bandmitglieder waren für die Vorführung und eine Q & A-Sitzung vorliegen.

Der Film konzentriert sich auf die Fans der legendären Metal -Band, die ihre einzigartigen, kraftvollen und herzerwärmenden Geschichten darüber erzählen, wie Metallica sie im Laufe der Jahre beeinflusst hat. James Hetfield von Metallica, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo erscheinen auch in der Dokumentation und geben Perspektiven ihrer Beziehung zu ihren Fans.

Schwere Folge Ulrich und Trujillo auf dem roten Teppich der Premiere (schauen Sie sich das Interview oben an), und die beiden sprachen darüber, warum es wichtig war, ihre Fans ins Rampenlicht zu stellen Metallica rettete mein Lebender vom gefeierten Filmemacher Jonas Åkerlund inszeniert wurde.

„Ich denke, dass es so viele großartige Geschichten zu erzählen gibt“, sagte Ulrich von der Entscheidung der Band, einen Dokumentarfilm über ihre Fans zu machen. „Es gibt so viel Vielfalt. Ich denke, eines der größten Dinge an unseren Fans und all den Menschen, die eingeschaltet und inspiriert sind und in unsere Musik gefangen sind, ist, wie unterschiedlich sie sind. Wenn wir vor 40 Jahren hier stehen würden, wäre es viel einfacher zu definieren, wer sie sind, aber heute, 44 Jahre (nachdem wir uns geformt haben), ist es fast unmöglich zu definieren.“

Trujillo fügte hinzu: „Die Fans sind genauso wichtig wie die Musik. Sie sind so wichtig wie wir. Sie sind an alles gebunden, was wir tun. Sie sind der Grund, warum wir jetzt hier sind.

In dem Interview sprechen Ulrich und Trujillo auch über einige der einzelnen Fans, die ihr Herz berührt haben, sowie über die Bedeutung der Auswahl der langjährigen Mitarbeiter Åkerlund, um den Dokumentarfilm zu leiten.

Fans können Metallica auf ihrer laufenden „M72 World Tour“ fangen. Ihre derzeitige nordamerikanische Tour endet mit zwei Shows in Denver am 27. und 28. Juni. Danach wird die Band am 5. Juli in Birmingham, England, Black Sabbaths letztes Konzert spielen. Dann werden sie im November ein Australien/Neuseeland -Bein beginnen, gefolgt von einem neuen britischen/europäischen Bein ab dem nächsten Mai.

Sehen Sie sich unser Interview mit Lars Ulrich und Robert Trujillo oben auf dem roten Teppich an und fangen Sie eine begrenzte Vorführung von Metallica rettete mein Leben in einem Theater in Ihrer Nähe.

