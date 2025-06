„Alles beginnt mit etwas Großartigem“ ist eine verdammt gute Möglichkeit, einen Film -Trailer zu gründen, aber wir würden von Yorgos Lanthimos nichts weniger erwarten. Das bevorstehende Bugonia markiert die vierte Funktion des Oscar-Preisträgerdirektors mit Emma Stone und wie mit Arme DingeAnwesend Der FavoritUnd Arten von FreundlichkeitDas einzige, was klar ist, ist etwas Seltsames im Gange.

Nach der offiziellen Beschreibung,, Bugonia Es geht darum, was passiert, wenn „zwei Verschwörungen besessene junge Männer den Hochleistungs-CEO eines großen Unternehmens entführen und davon überzeugt sind, dass sie eine fremde Absicht ist, den Planeten Erde zu zerstören“. Stein wäre der oben erwähnte CEO/mutmaßliche Alien mit dem Oscar -Kandidat/Kandidat/Freitag Nachtlichter Alumni Jesse Plemons, die als einer ihrer Entführer die Hauptrolle spielt. Die Besetzung umfasst auch Aidan Delbis, Stavros Halkias und Alicia Silverstone.

Bugonia wird am 24. Oktober als Sonderbeschränkung in Kinos als Sonderbeschränkung sein, gefolgt von einer breiten Veröffentlichung am 31. Oktober. Schauen Sie sich den Trailer unten an und besuchen Sie auch das letzte Mal, dass Lanthimos, Stone und Plemons mit unserem Überblick über das letzte Jahr zusammengearbeitet haben Arten von Freundlichkeit.

Verwandte Video

https://www.youtube.com/watch?v=_p4bcpj44qg