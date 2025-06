Mark Hoppus von Blink-182 bringt seine Marke Pop-Punk zu einer neuen Generation, indem er den Titellied in die neue Disney Jr.-Show schreibt und aufführt. Marvels Iron Man und seine großartigen Freunde. Streamen Sie es unten.

Der Cartoon, der erste animierte Iron Man -Vorschule -Serie, stellt sich Tony Stark als Kind vor, das mit Freunden Riri Williams (auch bekannt als Eisenherz) und Amadeus Cho (auch bekannt als Iron Hulk) zusammenarbeitet, um Probleme zu lösen und ihre Stadt zu schützen.

Der Track findet Hoppus für die Freuden der Freundschaft zwischen den jungen Superhelden mit einem optimistischen Chor: „Es ist total großartig, wenn ich mit meinen besten Freunden zusammen bin/ es ist besser als Schokolade, es ist besser als Wochenenden.“

Marvels Iron Man und seine großartigen Freunde Premieren am 11. August auf Disney Jr. um 8:30 Uhr ET/Pt. Die ersten 10 Folgen werden am nächsten Tag Disney+ und Disney Jr. on Demand treffen.

Blink-182 bereitet sich derzeit auf den Start des Starts „Missionary Impossible 2025“ am 28. August in Hollywood, Florida vor. Das alkalische Trio wird an den meisten Daten eröffnet. Sehen Sie sich die vollständige Tourroute unten an und erhalten Sie hier Tickets.

In anderen Marvel -Nachrichten, The Disney+ Series Eisenherz Dominique Thorne als der erwachsene Riri Williams wurde Anfang dieser Woche uraufgeführt. Lesen Sie hier unsere Rezension.

Blink-182 Tourdaten:

08/28 – Hollywood, FL @ Hard Rock Live *

08/29 – Tampa, FL @ Midflorida Credit Union Amphitheater *

09/01 – Charleston, SC @ Credit One Stadium *

09/03 – Raleigh, NC @ Coastal Credit Union Music Park am Walnut Creek *

09/04 – Virginia Beach, VA @ Veterans United Home Loans Amphitheatre am Virginia Beach *

09/06 – Bethel, NY @ Bethel Woods Center for the Arts *

09/07 – Saratoga Springs, NY @ Broadview Stage bei SPAC *

09/09 – Gilford, NH @ Banknh Pavilion *

09/11 – Buffalo, NY @ Darien Lake Amphitheatre *

09/13 – Pittsburgh, PA @ Four Chord Music Festival

09/14 – Asbury Park, NJ @ see.hear.Now Festival

09/16 – Cincinnati, Oh @ Riverbend Music Center *

09/17 – Noblesville, in @ Ruoff Music Center *

21.09.21 – Atlanta, GA @ Shaky Knies Music Festival

22.09.22 – Huntsville, Al @ The Orion Amphitheatre *

09/24 – Rogers, AR @ Walmart Amp *

26.09.26 – St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheater *

09/27-Kansas City, MO @ T-Mobile Center *

10/02 – Sacramento, CA @ Aftershock Festival

10/04 – Palm Desert, CA @ Acrisure Arena *

* = w/ alkalisches Trio