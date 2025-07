Die Ankündigung, dass CBS enden würde Die späte Show Im Mai 2026 ist es schwer als etwas anderes als das Ende für das Late -Night -Fernsehen zu interpretieren. Der Beginn vom Ende sowieso. In nur 10 Monaten wird CBS aus dem Spiel spät in der Nacht ganz mehr sein, und es ist unwahrscheinlich, dass die wenigen verbleibenden Gastgeber, die noch um 23:30 Uhr um Augäpfel kämpfen, viel länger dauern werden.

Die offizielle Veröffentlichung, die CBS verschickt hat, war ein Hinweis darauf, dass dies „eine finanzielle Entscheidung vor einem herausfordernden Hintergrund in der späten Nacht ist. Sie hängt in keiner Weise mit der Leistung, dem Inhalt oder anderen Angelegenheiten der Show mit Paramount zusammen. Das heißt, es ist nicht die Schuld des Gastgebers Stephen Colbert oder seines Teams – oder im Zusammenhang mit dem laufenden, politisch kompliziert Fallschirmsprungverschmelzung noch im Gange.

(Das heißt, es lohnt sich immer noch, darauf hinzuweisen, dass die Folge, dass CBS eine der wenigen Mainstream -Stimmen im amerikanischen Fernsehen, die die derzeitige Verwaltung aktiv kritisieren, eine der wenigen Mainstream -Stimmen, selbst wenn es ausschließlich eine finanzielle Entscheidung war, die aktuelle Verwaltung abschaltet.)

Late-Night-Talkshows sind seit den 1950er Jahren eine Fernsehsendung Die Faye Emerson Showdas 1949 ins Leben gerufen wurde und von der Schauspielerin Faye Emerson veranstaltet wurde (yep, der erste Gastgeber war eine Frau). Emersons Show hielt nicht lange an, aber der wahre Titan des Genres, Die Tonight Show (Dann gerufen Heute Abend mit Steve Allen mit) 1954 uraufgeführt und wird heute mit Jimmy Fallon als Gastgeber fortgesetzt.

Während Die Tonight Show Könnte noch in der Luft bleiben, die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren so viel Seit den 1950er Jahren. Seit der Morgendämmerung von YouTube war es für das klassische Late-Night-Format schwer, eine lange Zukunft vor sich zu sehen, da der Wasserkühlerwert dieser Shows in einem zu-online-Alter erheblich gesunken ist.

In der Blütezeit der späten Nacht war es ein wichtiger Nexus -Punkt für die Monokultur, mit der nicht geschriebene Natur des Formats inspirierte wilde Komödie und schuf so viele schockierende Momente. Diese Shows haben die Nachrichten nicht nur kommentiert – sie konnten es konnten machen Nachricht. Während der Zuschauer eine neue Perspektive auf ihre Lieblingsstars auf dem Werbekreis veröffentlichen und sie heißen Neukomedians und Musikkünstlern aussetzen.

Late Night war schon immer ein sich entwickeltes Format, aber das Internet forderte ein ganz neues Maß an Evolution, selbst als der Einfluss des Formats nachließ. Als Networks und Studios Ende der 2000er Jahre nicht mehr an Online-Plattformen an Online-Plattformen gesendet wurden und sich mit der Kraft von Online-Videos niedergelassen hatten, haben sich Late Night-Shows am besten anpassen, indem sie druckvolle, klippbare Interview-Momente sowie Spielesegmente erstellten, die gut als fünfminütige Youtube-Videos gespielt wurden. (Ironischerweise entwickelten sich diese Spiele manchmal zu ihren eigenen Shows in voller Länge, wie zum Beispiel Fallon’s LippensynchronisierungsschlachtDas gab uns das Geschenk von Tom Hollands „Regenschirm“, so dass kein Kranker dagegen gesprochen werden kann.)

Diese Evolution hatte unglückliche Konsequenzen, wie die Art und Weise, wie Live -Musik von spätem Abend verschwunden ist – etwas, das Mary Siroky in jüngster Zeit zutiefst erforscht hat Folge Titelgeschichte. Mit dem Ende von Späte Show (Eine der wenigen verbleibenden Spätnachtshows, die immer noch musikalische Acts enthalten), wird diese Situation nur noch schlechter und beseitigt eine der wenigen verbleibenden Möglichkeiten, dass neue Akte entdeckt werden.

Mit Colbert endet hier der aktuelle Status der späten Nacht: Nach MitternachtDie Variety -Comedy -Serie, die die eigene Talkshow von James Corden Anfang 2024 ersetzte, endete gerade mit der Abreise von Gastgeber Taylor Tomlinson. (Obwohl es bemerkenswert ist, dass CBS die Show mit ihrer Abreise beendet hat, anstatt einen neuen Gastgeber einzubringen, um den Zeitfenster weiter zu besitzen.) Jimmy Kimmel sagte im Februar 2024, dass er seinen letzten Vertrag als Gastgeber unterzeichnet hätte Jimmy Kimmel Live – Sein aktueller Vertrag läuft 2026 ab.

Seth Meyers ‚Vertrag mit NBC für Späte Nacht geht bis 2028, obwohl er sich auch nicht optimistisch in der Zukunft des Formats fühlt – in einem kürzlich durchgeführten Interview mit VielfaltEr sagte: „Wenn keine größere Meeresänderung stattfindet, glaube ich nicht, dass es eine ganz neue Welle von Netzwerk-Hosts geben wird. Wenn Sie ein großer Liebhaber der Institution von Late-Night-Talkshows sind, gibt es wahrscheinlich einige Traurigkeit in Ihrer Zukunft.“

Was den Kollegen von Meyers bei NBC betrifft, ist Jimmy Fallons Hosting -Deal für Die Tonight Show Außerdem geht das Jahr 2028 durch. Nur wenige Monate bevor er diesen Deal steigte, sagte er Deadline, dass er Johnny Carsons Rekord für das Hosting schlagen wollte.

Der legendäre Gastgeber dauerte fast 30 Jahre hinter dem Schreibtisch. 30 Jahre würden bedeuten, dass Fallon im Jahr 2044 in den Ruhestand geht.

Viel Glück damit.