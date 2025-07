Ist das die Rückkehr des Erotik -Thrillers? Ein Neustart des berüchtigten 1992er Box Office Smash Urinstinkt befindet sich derzeit in der Entwicklung von Künstlern von Amazon MGM Studios von Amazon MGM Studios. Die Nachrichten wurden zuerst von gemeldet von Thewrap.

Das Studio und der Produzent Scott Stuber haben die Rechte an den derzeit nicht titierten Neustart des Films erworben, in dem Sharon Stone und Michael Douglas ursprünglich die Hauptrolle spielten. Dem Geist des Originalfilms treu bleiben, Urinstinkt Der Drehbuchautor Joe Eszterhas hat sich angemeldet, um die neue Version für coole 4 Millionen US -Dollar zu schicken. Eszterhas ist am besten dafür bekannt, solche Kassenschläge wie zu schreiben Flashdance (1983) und Jagged Edge (1985) sowie Urinstinkt. Er hat auch die meistverkauften Memoiren verfasst Hollywood -Tierveröffentlicht 2004.

Regie von Paul Verhoeven, Urinstinkt war ein massiver Erfolg und ein kultureller Prüfstein, der weltweit mehr als 350 Millionen US -Dollar einbrachte. Die provokativen Themen und die legendäre Befragungsszene des Films mit Stein haben dazu beigetragen, den Film als Definition des Erotikers mit großem Bildschirm zu festigen. In dem Film spielte Douglas Detective Nick Curran, der einen brutalen Mord untersuchte, mit Stein als Kriminalromanistin Catherine Trammel – und den Hauptverdächtigen bei der Murderuntersuchung.

