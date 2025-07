Paramount+ hat offiziell grünes Leuchten Nola Kingein Spinoff seiner Hit -Serie Tulsa Kingmit Samuel L. Jackson als Führung. Jackson wird Russell Lee Washington Jr. spielen, der von der Familie Renzetti Crime aus Dwight Manfredi von Sylvester Stallones geschickt wird. Es wird Jacksons Hauptrolle in einer Fernsehserie markieren.

„Inspiriert von dem, was Dwight in Tulsa geschaffen hat und von den Möglichkeiten der zweiten Chancen beeindruckt ist, kehrt Washington nach New Orleans zurück, dem Haus, das er vor vierzig Jahren aufgegeben hat, um seine Beziehung zu seiner Familie, Freunden, wieder aufzunehmen und die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Dabei verursacht er den Zorn seiner ehemaligen Arbeitgeber in New York und macht sich anfällig für alte NOLA -Feinde, sowohl kriminelle als auch Polizisten.“

Jacksons Charakter wird debütieren Tulsa King Staffel 3, Premiere im September. Produziert von MTV Entertainment Studios und 101 Studios, Nola King bietet ein Kraftpaket von ausführenden Produzenten, darunter Taylor Sheridan, David C. Glasser, Sylvester Stallone und Jackson selbst.