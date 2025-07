In Bezug auf die Zukunft des Festivals nach drei Stornierungen in fünf Jahren hat Bonnaroo seine Rückkehr in die Farm im Jahr 2026 bestätigt, die erneut in seinem traditionellen Juni -Slot stattfand. Die Organisatoren sagen jedoch, dass mehrere wichtige Änderungen im Geschäft sind, um das Risiko künftiger Stornierungen zu mildern.

Das Festival findet am Wochenende des 11. bis 14. Juni in Manchester, Tennessee, statt. Die neu angekündigten Daten folgen der abrupten Stornierung der Ausgabe von 2025 aufgrund schwerer Überschwemmungen-die dritte Stornierung von Bonnaroo in fünf Jahren, einschließlich der pandemischen Schließung im Jahr 2020. Als Reaktion auf die diesjährige Aufsetzung des Jahres lieferte Bonnaroo die vollen Rückerstattungen für die Teilnehmer, die an den Teilnehmern gesetzt wurden. Manchester.

Jetzt hat das Festival bestätigt, dass es vom 11. bis 14. Juni und seinem Zuhause in Manchester weiterhin sowohl den viertägigen Festivalplan ehren wird, obwohl für die Ausgabe 2026 mehrere Änderungen vorgenommen werden, um potenziellem extremem Wetter besser unterzubringen.

Verwandte Video

Für den Anfang wird Bonnaroo die Campingplätze in Gebieten verschrotten, die am meisten anfällig für Überschwemmungen sind, was zu einer reduzierten Kapazität führt (und mehr Tanzraum, sagen die Organisatoren). Die Organisatoren werden auch die Infinity -Stufe entfernen – die dieses Jahr ein neues Merkmal war – und sie durch eine überarbeitete Where in der Woods UFO -Bühne ersetzt. Die Aktivitäten am Donnerstag im Centeroo werden weiterhin in reduzierter Kapazität fortgesetzt. Die Organisatoren haben angekündigt, dass die Hauptbühne des Festivals am Donnerstag „eine epische Willkommensparty“ veranstalten wird, wobei der Rest der Bühnen von Freitag bis Sonntag eröffnet wird.

Die Organisatoren von Bonnaroo versprechen, dass „das Kaliber der Künstler, die Sie von uns erwarten, den Vorjahren sehr ähnlich bleiben werden“ und dass nach der wetterbedingten Stornierung von 2021 in Kombination mit der diesjährigen Suspendierung ein „Multi-Millionen-Dollar-Plan“ eingerichtet wurde, um das Bonnaroo-Erlebnis zu verbessern und die Dinge reibungslos laufen zu lassen. Zu den kommenden Projekten gehören die Wiederversammlung der Immobilie, die Vergrößerung der Zugangsstraßen auf den Campingplätzen, das Hinzufügen von mehr Entwässerung und die Verstärkung der primären Wasserabflusswege.

In Bezug auf die Wahl der Daten mussten die Organisatoren von Bonnaroo sagen: „Wir schätzen Ihr Feedback zu den zukünftigen Bonnaroo-Datteln und haben Sie laut und klar, dass Ihre starke Präferenz darin besteht, Bonnaroo im Juni zu behalten. Wetterexperten haben bestätigt, dass wir in diesem Frühjahr und dem frühen Sommer einen Rekordniederschlag im Frühling und den frühen Sommer erlebten.

Fans, die an Bonnaroo 2026 teilnehmen möchten, können sich hier anmelden. Bevor es abgesagt wurde, sollte Bonnaroo 2025 eine viertägige Aufstellung mit Auftritten von Tyler, dem Schöpfer, Olivia Rodrigo, Hozier, Vampire Weekend, Queens of the Stone Age, Justice und mehr. Überprüfen Sie unsere Rezension der Ausgabe 2024, in der untersucht wird, warum Bonnaroo einen einzigartigen Ruf bei ihren Festivalkollegen hat (trotz einiger brennender südlicher Tennessee -Hitze).