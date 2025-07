Die Veröffentlichung des neuen Nine Inch Nails -Songs „As Living As You Need Mou To Be“ war nur ein Vorbote für einen tieferen Blick auf Tron: Aresdas uns voll in die Welt zurückgezogen hat, die zum ersten Mal vom Disney -Film von 1982 gestartet wurde. In diesem neuen Trailer sehen wir den Tech -Mogul Julian Dillinger (Evan Peters) seinen großen Plan für eine neue Armee programmierbarer Soldaten, von denen eines das Gesicht von Jared Leto hat und den Wunsch zu entdecken, ob es mehr zum Leben gibt als um Jetflugzeuge zu fliegen.

Nach der offiziellen Beschreibung von Disney “Tron: Ares Verfolgt ein hoch entwickeltes Programm, Ares, das aus der digitalen Welt in eine gefährliche Mission in die reale Welt geschickt wird und die erste Begegnung der Menschheit mit KI -Wesen markiert. “

Die Besetzung des neuen Films umfasst auch Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan mit Gillian Anderson und Jeff Bridges. (Klingt so, als ob Anderson ihren britischen Akzent für diesen einen Spaß macht, was Spaß macht.) Joachim Rønning (Junge Frau und das MeerAnwesend Piraten der Karibik: Tote Männer erzählen keine Geschichten) Regie den Film, der natürlich neue Musik von Nine Inch Nails enthält, einschließlich der Teile von „As Alive As You Need Me, um zu sein“, die wir im neuen Trailer hören. Probieren Sie es unten an. Tron: Ares kommt am 10. Oktober 2025 in den Kinos.

https://www.youtube.com/watch?v=yshvexb7-ic