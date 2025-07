Mike Francesa, der einmalige König des New York Sports Talk Radio, hat kürzlich James Gunns von der Kritik gefeierten gesehen Übermensch Film, und du wirst es sein schockiert um herauszufinden, dass er starke Meinungen dazu hat. In einer kürzlich durchgeführten Folge seines Podcasts im Verlobungsnetzwerk machte sich der Sportpope in den Film aus, weil er nicht mit seinen Ansichten über die Figur aus der Perspektive „einer alten TV-Show, Superman-Typ, die versucht hat, ein paar Stunden zu unterhalten“, nicht übereinstimmte.

Er bewegte sich an den „politischen Anspielungen“, die Francesa als „subtil als Jackhammer“ bezeichnete, und nannte den Film „Pure Folter, um durchzusetzen. Wenn mein Name auf den Credits wäre, würde ich ihn verbergen, so schlimm es war.“ Dann räumte er kurz ein, dass David Coreenswet ein „okay Superman“ war, bevor er zum Kern des Arguments kam.

„Dies waren zwei Stunden, als er den Mist aus ihm herausgeschlagen hatte. Wer möchte, dass Superman zwei Stunden verprügelt wird?“ Francesa jammerte. „Er wird von allen verprügelt. Außerdem haben Sie andere Superhelden im Film … wer sind diese anderen Superhelden? Das ist ein Übermensch Film.“

Verwandte Video

„Sie wollen, dass Superman mit Lois Lane flirt, seine Verkleidung und ein Kampfverbrechen behält“, fuhr er fort. „… und guter Triumph über das Böse. Das ist Superman. Ein kleiner Zunge, ein kleiner Cartoony, ein kleines Campy, okay. Das war ungebildeter Müll.“

Dann schimpfte er über Supermans Pflegehund Krypto und sagte, er habe den Charakter nie im Fernsehen gesehen und der sehr gute Junge sei „ein größerer Held als Superman“. Das langwierige Spiel setzt sich mit viel, viel mehr fort, einschließlich Francesa, dass er „ein großes, großes Geld“ möchte, dass er das „Schlimmste, was ich je gesehen habe“ und spekulierte, dass „die Leute, die dies geschrieben haben, auf einer Art Halluzinogen gewesen sein müssen, bevor sie beschlossen haben, dass dies ein Wrap war.“