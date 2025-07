Der 83-jährige Harrison Ford wird die Möglichkeit haben, neue Hardware zu gewinnen, nachdem er für seine Rolle in Staffel 2 des Apple TV+ Comedy-Drama für seinen ersten Emmy Award nominiert wurde. Schrumpfung.

Ford bekam das Nicken für die Unterstützung des Schauspielers in einer Comedy -Serie für seine Arbeit als Dr. Paul Rhoades, ein Therapeut mit Parkinson -Krankheit. Schrumpfung Außerdem erhielt er eine Emmy Nom for Comedy-Serie, und Fords Co-Stars Jason Segal (Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie), Jessica Williams (Nebendarstellerin) und Michael Urie (Nebendarsteller) wurden ebenfalls nominiert.

Ford wurde 1985 für seine Rolle für einen Oscar für den besten Schauspieler für den besten Schauspieler nominiert ZeugeVerlust gegen William Hurt für seine Arbeit in Kuss der Spinnenfrau.

Schauen Sie sich die vollständige Liste der 2025 Emmy -Nominierungen an und sehen Sie, wo Ford auf unserer Liste der 30 besten Action -Filmstars aller Zeiten steht.