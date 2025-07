Fantastische vier: Erste Schritte Regisseur Matt Shakman hat bestätigt, dass John Malkovich aus dem kommenden Marvel -Film gestrichen wurde.

Malkovich spielte den Red Ghost, auch bekannt als Ivan Kragoff, einer der frühesten Bösewichte der Fantastic Four. In den Comics wird er von einem Trio von „Super-Apes“ unterstützt, den er in den Weltraum nimmt, um den Vorfall nachzubilden, der der FF ihre Kräfte verlieh.

Laut Shakman (über Vielfalt) Der Charakter und seine Super-Apes sollten in einem langen Segment mit den Abenteuern der Fantastic Four vorhanden sind. Obwohl Malkovich „brillant darin war und alles gab“, sagte Shakman: den Film für seine endgültige Version zu formen. “

Shakman fügte hinzu, es sei „herzzerreißend“, Malkovich zu schneiden, zumal die beiden zusammengearbeitet haben, um das Feature -Debüt des Filmemachers 2014 zusammenzuarbeiten. Bank geschnitten. Die Fans haben im ersten Teaser ihren einzigen Blick auf Malkovich (bis zum Schnitt des Regisseurs theoretisch) erhielten und können sehen Fantastische vier: Erste Schritte in vollem Umfang, wenn es am 25. Juli in die Kinos kommt.