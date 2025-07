Nach 10 Jahren und was bald fünf Jahreszeiten sein wird, Fremde Dinge geht endlich zu Ende, als der Netflix -Popkultur -Juggernaut das letzte Abenteuer für elf (Millie Bobby Brown) und den Rest der Partei aufstellt, da die Kräfte des Bösen drohen, nicht nur Hawkins, Indiana, sondern die ganze Welt zu überwältigen. Jetzt der Trailer für Fremde Dinge 5 wurde veröffentlicht und die Einsätze waren noch nie höher.

Fremde Things 4 endete mit einem Großteil der Hauptbesetzung, nachdem getrennte Abenteuer sie nach Kalifornien, Russland und tief im Kopf geführt hatten. Aber es gibt wenig Zeit zum Feiern: Der neue Begleiter Eddie Munson (Joseph Quinns Breakout -Rolle) starb tragisch und heldenhaft, Max (Sadie Sink) ist nach kurzem Sterben und Vecna (Jamie Campbell Bower) ist nicht so sehr besiegt wie er in Hawkins durch Denzen von Rifts in Hawkins eindringt.

Der neue Trailer zeigt, dass anscheinend eine beträchtliche Zeit nach dem Ende von 4 Angesichts des unkenntlichen Grabes von Munson ist Hawkins ein ziemliches Chaos. Das Militär scheint zu versuchen, die verkehrten Risse über kontrollierte Verbrennungen in Schach zu halten, aber die Party ist sich bewusst, dass dies nicht schneiden wird. Demogorgons und Demodogs brechen durch, über denen das Militär noch elf jagt. Und als Vecna endlich die letzte Membran zwischen unserer und seiner Welt zerreißt, wird es ein umfassender Krieg.

Zu den bestätigten zurückkehrenden Darstellern zählen Brown, Winona Ryder, David Harbor, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman, Priah Ferguson und Bower. Der Terminator Star Linda Hamilton schließt sich auch für diesen letzten Lauf von acht Folgen in die Besetzung an, und wir sehen einen ersten Blick auf ihren Charakter in diesem neuen Trailer.

Die Schöpfer The Duffer Brothers werden die Saisonpremiere, die zweite Folge und das Serienfinale leiten, während Die Shawshank -Erlösung Und Die wandelnden Toten Helmer Frank Darabont wurde auch für zwei Folgen eingebracht.

Die letzte Staffel von Fremde Dinge wird als drei Teile ausgestreckt, wobei jede Premiere an einen großen Feiertag gebunden ist: Teil 1 kommt am Mittwoch, den 26. November (genau rechtzeitig zum Erntedankfest) an, Teil 2 am Donnerstag, den 25. Dezember (weißt, Weihnachten), und dann wird das Serienfinale am Silvester am 31. Dezember ankommen.

Hier ist die offizielle Zusammenfassung für Fremde Dinge 5:

„Hawkins wird durch die Eröffnung der Risse gezeichnet, und unsere Helden sind durch ein einziges Tor vereint: Finden und Töten von Vecna. Aber er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort und Pläne, die unbekannt sind. Wenn sie ihre Mission komplizieren, hat die Regierung die Stadt unter militärischer Quarantine intensiviert und intensiviert. Und damit eine Dunkelheit mächtiger und tödlicher als alles, was sie zuvor konfrontiert haben.

Weitere Stills von Fremde Dinge 5 unten.