Etwas Schönes ist die überzeugendste Antwort, warum Miley Cyrus beschlossen hat, ihre Stimme beschädigt zu lassen.

Nach einer Operation im Jahr 2019 hielt sie kurz vor Folgeoperationen, die einen Polyp in ihrem Hals entfernen und mit Flüssigkeit in ihren beschädigten Stimmkörnern helfen konnten, eine Erkrankung namens Reinkes Ödem. „Meine Stimme ist deswegen sehr einzigartig“, erklärte sie kürzlich. „Aber ich habe das Ödem dieses Reinkes und ich habe diesen großen Polypen auf meinen Kordeln, und ich bin nicht bereit, es zu trennen, weil (von) die Chance, aus einer Operation aufzuwachen, und nicht wie ich klingt.“

Die Stimme einer Sängerin ist sowohl die Tänzerin als auch ihre Bühne; Die Nachricht und ihr Schiff. Cyrus ‚Zögern, ihren Klang sehr zu ändern, ist verständlich. Zuerst umarmte sie die Raspe mit dem 80er -Jahre -Glam von Plastikherzen Im Jahr 2020 klang die rockige Prahlerei gut für sie, aber selbst ein bescheidener Lauf von Festivaldaten von 2021-22 forderte einen Tribut.

2023 Endlose Sommerferien schien sie auf einen viel komfortableren Lauf zu richten. Sie verwendete einen saubereren Stimmton, sang in kürzeren Phrasen und förderte Singles wie „Violet Chemistry“, die nur wenige Anforderungen an ihr Instrument stellte. Es war also eine kleine Überraschung, als sie ihre Entscheidung ankündigte, ganz zu touren.

Nicht, dass ihre Gründe schwer zu verstehen wären – das Polyp, das Ödem, die ihre Nüchternheit schützt, ganz zu schweigen von ihrem eigenen Haus aufzuwachen -, aber wenn Cyrus nicht touren würde, wofür hat sie ihre Stimme gerettet? Warum sich weiterhin mit Schmerz und Stimmbraten befassen, nur um zu pad? ESV Mit einigen der einfachsten Top -Linien ihrer Karriere? Wie sich herausstellte, hatte sie (Sonnenbrille entfernt) Etwas Schönes im Sinn.

Das neunte Studioalbum von Cyrus ist ein Top-to-Bottom-Vokal-Schaufenster mit etwas Gedichten und ein paar konzeptionellen Details, die Einblicke in ihr Denken bieten. Es ist alles andere als perfekt, aber wenn sich so viele Popstars ihrer Generation zu ihren klassischen Klängen zurückgezogen haben, sind solche lebhaften Fehler leicht zu vergeben.

„Präludie“ eröffnet die Aufzeichnung mit einer Meditation der gesprochenen Wort über Schönheit und Übergänge, die mit Verlust gebunden sind. Die meisten Bilder tragen eine literarische Lieblichkeit, obwohl einige ein syntaktischer Slog sind („wie wenn man der Sonne durch ein Fenster zeigt/ Ihre Haut ist Wärme an, aber es kann nicht in der Welt sein, dass seine Wärme lebendig gemacht hat“). „Prelude“, geschrieben mit Cole Haden von Model/ Actriz, endet mit einer scharfen Idee: „Die Schönheit, die man alleine findet/ ist ein Gebet, das sich danach sehnt, geteilt zu werden.“

Von dort aus startet Cyrus den Titeltrack: Ein schicker Mashup der Art von Versen, die Christina Aguileras Ruf neben einem wütenden Beatdown eines Chorus machte, der die Genehmigung von Nicken aus Black Country, New Road, verdienen würde. „Something Beautiful“ ist der klanglich gewagte Track auf dem Album, der zwischen den Stimmungen hin und her geht. Aber der Übergang zum Bubblegum Disco-Pop von Track 3, „End of the World“, ist fast erschütterender.

Denn wie sich herausstellt, sind die Avant-Pop-Berührungen und die schwüle R & B nur ein Teil von Etwas Schönes. Cyrus bleibt mit guten alten Mainstream -Bops begleitet, und es geht ihr gut, die riskanten Sonics fallen zu lassen und ihre Themen in die Texte zu verwandeln. Nicht, dass etwas falsch mit der geilen Dystopie von „Ende der Welt“ oder der Powerhouse Balladry von „More to List“ ist. Letzteres zeigt besonders alle seltsamen und wunderbaren Stimmtöne, die Cyrus auszeichnen. Sie erforscht immer noch Schönheit und Hässlichkeit, den Wahnsinn der Übergänge; Für eine Weile wird der Wahnsinn mehr erzählt als gezeigt. Erst als „Interlude 1“ die klanglichen Ideen der Opener zurückkehren, und Etwas Schönes realisiert seine mutigsten Ambitionen

Ein Vibraphon klingelt durch einen Nebel aus Wind oder statisch. Eine Auswahl gleitet über eine Gitarre wie ein Messer, das aus seiner Scheide rutscht. Wenn Saiten schwellen und Percussion aus dem Dunst entsteht, wird Cyrus kein Wort sagen. In diesem ersten von zwei Instrumenten läuteten Horns einen Tanzrausch, der fast so schnell als begonnen hat, und verblasste in den Nebel.