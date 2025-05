Hulu hat den Premiere -Datum für seine angekündigt King of the Hill Wiederbelebung, die am 4. August auf den Streamer fallen wird. Zusammen mit der Ankündigung hat Hulu die neue Eröffnungssequenz vorgestellt, die Sie unten sehen können.

Der Großteil der Voice -Besetzung der Animationshow wird ihre Rollen wiederholen, darunter der Serienschöpfer Mike Judge als Hank Hill, Kathy Najimy als Peggy, Pamela Adlon als Bobby (jetzt Erwachsener und arbeitet als Küchenchef) und Stephen Root als Bill Dauterive.

Johnny Hardwick sollte auch seine Rolle als die Stimme von Dale Gribble wiederholen, starb jedoch leider im August 2023. Laut einem Bericht in TVline hat Hardwick jedoch die Arbeiten zu „Paar“ -Episoden vor seinem Tod abgeschlossen.

In der Wiederbelebung kehrten Hank und Peggy neu zurück und kamen in Arlen, Texas, zurück, nachdem sie mehrere Jahre in Saudi -Arabien verbracht hatten, wo Hank einen Propanjob (NATCH) arbeitete. Die neue Staffel umfasst insgesamt 10 Folgen.