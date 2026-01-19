(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Ein Ritter der Sieben KönigreicheStaffel 1, Folge 1, „The Hedge Knight“, im Stream auf HBO Max.)

Die Musik in Ein Ritter der Sieben Königreiche soll das widerspiegeln Game of Thrones Der Fokus des Spinoffs liegt auf bescheideneren Charakteren als den Königen und Königinnen anderer Serien. „Was wurde so schön gemacht? Haus des Drachen ist dieser epische Maßstab, in dem die Geschichte erzählt wird? Deshalb war es sehr wichtig, diese große, boomende Orchesterpartitur zu haben.“ Königreiche sagt Showrunner Ira Parker während eines Roundtable-Interviews. Für seine Serie „war uns jedoch schon früh klar, dass wir hier eine kleine Geschichte erzählen – eine kleine Geschichte über einen einfachen Menschen, der kleinere Ambitionen hat. Und deshalb musste unser Sound auf jeden Fall dazu passen.“

Die Antwort des Komponisten Dan Romer bestand darin, der Partitur ein „Gefühl der Laune“ zu verleihen, das zum Charakter des jungen Hauptdarstellers der Serie passte, eines Knappen namens Dunk (Peter Claffey), dessen Herr gerade gestorben ist und ihn auf der Suche nach Abenteuern allein gelassen hat. „Es ist ein Kind mit einem albernen Traum, das zu neuen Grenzen aufbricht und versucht, etwas Schwieriges zu tun“, sagt Parker. „Die Musik in der Show musste im Großen und Ganzen eine Repräsentation von Dunk sein.“

Darüber hinaus fand das Kreativteam jedoch einen Weg, an das Original anzuknüpfen Game of Thrones Vorspann – und legen Sie auch fest, wie unterschiedlich der Ton sein soll Königreiche wäre von seinen Vorgängern. In den ersten Minuten der Premiere „The Hedge Knight“ beschließt Dunk, sein Glück bei einem Turnier zu suchen. Rufen Sie die anschwellenden Orchesternoten von Ramin Djawadis ikonischem Thema an … gefolgt von Dunk, der sich grafisch aus Stress entleert.

Parker sagt, dass dieser Moment auf der Seite „als ‚Dunk hört das Heldenthema in seinem Kopf‘ geschrieben wurde.“ Allerdings wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was Dunks Heldenthema tatsächlich sein würde, und als es an der Zeit war, auszuprobieren, was Romer geschaffen hatte, um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, „fühlte sich der Stichwort wie Dunk in diesem Moment an.“

Das würde für die Szene nicht ganz funktionieren, sagt Parker, denn „was er in seinem Kopf hört, ist dieser Ruf nach Größe – dieser Ruf nach etwas anderem in der Zukunft. Und was ist der beste Ruf nach Größe auf der ganzen Welt? Der Game of Thrones Thema – das kultigste Thema, das jemals zuvor festgelegt wurde.“

Dann fährt Parker fort: „Sobald (Dunk) diese Musik hört, wird ihm klar, was nötig ist, um das tatsächlich zu tun, und wie erschreckend es ist – und zwingt ihn in eine sehr unheldenhafte Haltung … Was hoffentlich für viele Leute sehr verständlich ist, die große Ideen hatten – und dann mit der Realität konfrontiert wurden: ‚Wie gehe ich los und mache das?‘“

Obwohl Star Peter Claffey im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Kacke-Witz beginnt, hat er nicht das Gefühl, dass die Show „wie eine …“ ist Game of Thrones Komödie.“ Stattdessen sagt er: „Wir tendierten einfach zu einer Art Unbeholfenheit und einem Humor, der von der Unbeholfenheit von Dunk herrührt – wir tendierten zu diesen Momenten, aber wir haben die Welt davon nicht verdorben.“ Game of Thrones wobei es albern ist.“

Anstatt, wie Claffey es ausdrückt, „die Komödie aufzuzwingen“, hat die Serie „einen Hauch von Humor und Unbeschwertheit, weil wir es mit kleinen Leuten und Leuten zu tun haben … nicht mit der hochgeborenen Rasse auf dem Weg zum Thron … Sie hat immer noch das ganze Drama, sie hat immer noch all die politischen Unruhen, die zwischen all den Royals und all den kleinen Leuten, die nach Ashford kommen, stattfinden. Und sie hat immer noch das eigene.“ Game of ThronesAction im Stil und Blut gegen Ende. Aber wir hatten die Gelegenheit, uns auf einige der lustigeren Momente einzulassen.“

Parker hat Erfahrung im Bereich des auf Realismus basierenden Humors, da er in der Vergangenheit an zwei Staffeln gearbeitet hat Bessere DingePamela Adlons gefeierte FX-Dramedy – eine Serie, die seiner Meinung nach „aus vielen Gründen beliebt war – vor allem wegen ihrer Authentizität, die jeder in seiner Arbeit zu finden versucht.“ Auch wenn er „die Authentizität von Pamela Adlon nicht anerkennt, lernt man doch eine Menge Dinge mit, wenn man nur in ihrer Nähe ist und durch Osmose lernt.“

Tatsächlich, fährt er fort, „ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass ich am Ende (Ein Ritter der Sieben Königreiche) liegt daran, dass es so viele Ähnlichkeiten zwischen ihnen gibt Bessere Dinge und die Show. Wir haben nicht viel Bessere Dinge. Wir haben keine Drachen. Bei uns gibt es keine Toten, die kommen, um die Menschheit zu töten. Aber wir haben viel Herz. Und ich denke, was die Leute so sehr lieben Bessere Dinge ist, dass es ehrlich ist und Herz hat und Charaktere hat, für die man sich stark macht.“ X

Parker erkennt das an Königreiche Mitschöpfer/Autor George RR Martin hat angerufen Geschichten von Dunk und Eggdie ursprüngliche Novelle, auf der die Serie basiert, „das Beste, was er je geschrieben hat, was vielleicht eine Version davon ist, wie er sagt, dass dies sein Lieblingswerk ist, das er je geschrieben hat. Und das habe ich mir schon sehr früh zu Herzen genommen.“ Das Ergebnis, so meint Parker, ist eine Show, die vielleicht nicht jedermanns Sache ist, „aber hoffentlich wird es jeder zu schätzen wissen, dass wir eine ehrliche Anstrengung unternommen haben.“

Vielleicht sei das Endergebnis unvollständig, sagt er. „Aber, wissen Sie, Dunk ist es auch.“

Neue Folgen von Ein Ritter der Sieben Königreiche Premiere sonntags auf HBO und HBO Max.