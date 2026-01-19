<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Kyle Meredith With… taucht tief in die Geschichte ein Der Rissder spannende, moralisch heikle Krimi von Netflix, mit Gesprächen mit Sasha Calle und Catalina Sandino Moreno. Beide Schauspieler enthüllen einen Film, der auf den ersten Blick wie ein Cops-and-Guns-Actionfilm aussieht, sich aber schnell in einen psychologischen Schnellkochtopf über Vertrauen, Versuchung und das Verhalten von Menschen verwandelt, wenn plötzlich lebensveränderndes Geld vor ihnen auftaucht. Mit Ben Affleck und Matt Damon als Hauptdarstellern spielt sich der Film größtenteils in einem einzigen Versteck ab, in dem Allianzen wechseln und die Motive gerade so undurchsichtig bleiben, dass jeder im Unklaren bleibt. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Verwandtes Video

Calle spricht über die Rolle der Desi, einer Figur, die möglicherweise das zentrale Hindernis der Geschichte darstellt, und wie diese Zweideutigkeit ihre Darstellung prägte. Sie denkt darüber nach, einen Großteil des Films buchstäblich mit Handschellen an einen Stuhl gefesselt zu verbringen und darauf zu vertrauen, dass das Drehbuch und der Regisseur Joe Carnahan der Stille die schwere Arbeit überlassen, während sie sich gleichzeitig in einigen der intensivsten Monologszenen des Films mit Affleck und Damon messen muss. Calle spricht auch über ihre Wurzeln in der Seifenoper Die Jungen und die Unruhigenwie diese Ausbildung sie auf Szenen mit hohem Druck vorbereitet hat und warum Musik – ihr anderes kreatives Betätigungsfeld – sich sowohl spannend als auch erschreckend anfühlt, während sie darauf hinarbeitet, endlich ihr eigenes Material zu veröffentlichen.

Sandino Moreno nähert sich Der Riss aus einem anderen Blickwinkel und konzentriert sich auf das moralische Dilemma des Films und seine Verankerung in Inspirationen aus dem wirklichen Leben. Sie erzählt davon, wie sie eine alleinerziehende Mutter spielt, die unterbezahlt und übermäßig vielen Gefahren ausgesetzt ist und plötzlich mit einem Vermögen konfrontiert wird, das alles verändern könnte. Das Gespräch dreht sich um Carnahans energiegeladenen Regiestil, die ungewöhnliche Intimität, die dadurch entsteht, dass ein Großteil des Films in nur zwei Räumen gedreht wurde, und die überraschend entspannte, gemeinschaftliche Atmosphäre, die Affleck und Damon geschaffen haben. Moreno denkt auch über ihre jüngste Reihe actiongeladener Rollen nach, darüber, wie die Mutterschaft ihre Sicht auf die Berufswahl verändert hat und warum sie jetzt mehr daran interessiert ist, Spaß am Set zu haben, als irgendetwas zu beweisen.

Hören Sie, wie Sasha Calle und Catalina Sandino Moreno darüber sprechen Der Riss und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.