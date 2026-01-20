Netflix hat das umfangreiche Programm für das Netflix Is a Joke Fest 2026 bekannt gegeben, bei dem Jon Stewart, Nate Bargatze und John Mulaney als Headliner auftreten und die größte spanischsprachige Comedy-Show, die jemals im Hollywood Bowl stattfand. Das wichtigste Live-Comedy-Event von Netflix wird auch eine Hommage an Pee-Wee Herman und die Wiedervereinigung von Flight of the Conchords – zum ersten Mal seit acht Jahren – beinhalten.

Das Netflix Is a Joke Fest wird vom 4. bis 10. Mai 2026 an 35 Veranstaltungsorten rund um Los Angeles stattfinden, darunter im Hollywood Bowl, im Greek Theater, im Intuit Dome, im Comedy Store, in der Laugh Factory und in Hollywood IMPROV. Zu den Highlights: Jon Stewart moderiert „The Night of Too Many Stars“, mit prominenten Stars wie Bill Burr, Conan O’Brien, Steve Carell, Ron Funches, Nikki Glaser, Tiffany Haddish, Jimmy Kimmel, Leanne Morgan, John Mulaney, Bob Odenkirk, Matt Rife, Adam Sandler, Sarah Silverman und Ali Wong. Das diesjährige Programm kommt der Organisation NEXT for Autism zugute.

Holen Sie sich Netflix Is a Joke-Tickets

Darüber hinaus ist Kevin Hart Gastgeber Lustiger AF mit Kevin Hartangepriesen als „die Suche nach dem nächstwitzigsten Komiker der Welt“. Der Streaming-Start erfolgt an dem zugegebenermaßen immer noch lustigen Datum, dem 20. April. Nate Bargatze spielt im Intuit Dome, um sein nächstes Netflix-Special zu filmen, John Mulaney und seine Freunde kehren zum dritten Mal in Folge für Mister Whatever zurück und Shane Gillis und seine Freunde übernehmen den Hollywood Bowl.

Verwandtes Video

Seth Rogen sammelt Spenden für Hilarity for Charity mit Seth Goes Greek, unterstützt von Eric André, Nikki Glaser, Stavros Halkias, Nick Kroll, Sarah Silverman, Taylor Tomlinson und musikalischen Überraschungsgästen. An anderer Stelle ist Ken Jeong Gastgeber der Los Angeles Dodgers für die Dodgers Comedy Night.

Vielleicht noch größer und grandioser als alles andere ist die Übernahme des spanischsprachigen Blockbuster-Hollywood-Bowls mit dem Latin-Musik-Superstar Feid, dem bahnbrechenden Stand-up-Star Marcello Hernández und anderen.

Jelly Roll und Katt Williams moderieren ihre eigenen Programmblöcke und Nick Canon spielt „Wild ’n Out“. Die vorgestellten Podcasts mit Netflix Is a Joke Fest stammen von David Letterman, Bill Simmons, Pete Davidson, Barstool und einigen konservativ ausgerichteten Persönlichkeiten wie Theo Von und Kill Tony sowie einer etwa 10-jährigen Wiedervereinigung von Verrückte Ex-Freundin. Schauen Sie sich unten die vollständige Aufstellung an.

Tickets für Netflix Is a Joke 2026 sind ab dem 23. Januar um 10:00 Uhr PT über Ticketmaster erhältlich.

Das Programm von Netflix Is a Joke für 2026:

EXKLUSIVE FESTIVAL-VERANSTALTUNGEN:

• Nacht der zu vielen Stars – Die größten Comedy-Stars der Welt treffen sich zu einer Nacht voller Stand-up, Abwechslung und Musik, moderiert von Jon Stewart. Zu den Talenten zählen Bill Burr, Conan O’Brien, Steve Carell, Ron Funches, Nikki Glaser, Tiffany Haddish, Jimmy Kimmel, Leanne Morgan, John Mulaney, Bob Odenkirk, Matt Rife, Adam Sandler, Sarah Silverman, Ali Wong, Noah Wyle und viele mehr. Dieser besondere Abend voller Lachen wird von den Veranstaltungsgründern Robert und Michelle Smigel zusammen mit Jill Leiderman zugunsten von NEXT for Autism präsentiert, einer nationalen Organisation, die Programme und Unterstützung für Menschen mit Autismus anbietet.

• Funny AF mit Kevin Hart – Die Suche nach dem nächsten witzigsten Komiker der Welt wird ab dem 20. April auf Netflix gestreamt, mit aufgezeichneten Episoden bis zum LIVE-Halbfinale und Finale des Festivals am 4. und 5. Mai.

• Nate Bargatze – Der meistverkaufte Komiker der Welt kehrt für zwei Nächte zum Festival zurück, dieses Mal im Intuit Dome, um sein nächstes Netflix-Comedy-Special zu filmen, das später in diesem Jahr ausgestrahlt wird.

• Shane Gillis & Friends – Comedy-Superstar Shane Gillis ist der Headliner des Hollywood Bowl für einen Blockbuster-Comedy-Abend.

• John Mulaney: Mister Whatever – kehrt zum dritten Mal und für seine dritte Hollywood Bowl Show zum Fest zurück.

• Feid & Marcello Hernández – Größte spanischsprachige Comedy-Show im Hollywood Bowl aller Zeiten, mit einem der größten Namen der lateinamerikanischen Musik, Feid, und dem Stand-up-Star Marcello Hernández.

• Seth Goes Greek – Riesiger Abend voller Musik und Comedy, moderiert von Seth Rogen mit Eric André, Nikki Glaser, Stavros Halkias, Nick Kroll, Sarah Silverman und Taylor Tomlinson, mit riesigen Überraschungsgästen und musikalischen Darbietungen zur Unterstützung von Hilarity for Charity.

• Seinfeld im The Greek – Headliner ist der Comedy-Superstar, mit dem musikalischen Gast Leonid & Friends und dem besonderen Gast Leanne Morgan.

• Beautifully Broken Comedy Night – Moderiert von Jelly Roll, Headliner: Andrew Schultz und Überraschungsgäste.

• Lizzo veranstaltet einen unvergesslichen Abend voller Comedy und Musik von Eric André, Nikki Glaser, Luenell, Dulcé Sloan, Meg Stalter und anderen.

• Eine Hommage an Pee-wee Herman – Wir feiern 40 Jahre Pee-wee’s Playhouse in Zusammenarbeit mit Herman World. Eine einmalige Varieté-Show mit Musik- und Comedy-Auftritten von The B-52s, Mark Mothersbaugh und Gerald Casale von DEVO, Danny Elfman, Fred Armisen, Sheng Wang, Bob The Drag Queen, Patti Harrison, Julio Torres, Michael Carbonaro und Puddles Pity Party. Mit besonderen prominenten Gastauftritten von David Arquette, Cheri Oteri, Natasha Lyonne und originalen Playhouse-Puppen, Erinnerungsstücken, seltenem Filmmaterial und mehr. Moderiert von Patton Oswalt.

• Flight of the Conchords – Jemaine Clement und Bret McKenzie sind zum ersten Mal seit 2016 wieder in LA und haben die erste Live-Show seit 10 Jahren.

• Katt Williams – Nach seinem explosiven Live-Auftritt beim Festival 2024 ist der Komiker zurück und dieses Mal im Intuit Dome.

• Dodgers Comedy Night – Die aufeinanderfolgenden World Series-Champions sind zurück auf dem Festival. Erleben Sie mit Ihren Lieblingsspielern der Dodgers einen Grand-Slam-Abend voller Live-Comedy und Überraschungen, präsentiert von Will Smith, All-Star-Fänger der LA Dodgers. Moderiert von Ken Jeong.

• Marty, Life is Short – Premiere auf dem roten Teppich im Egyptian Theatre. Ein Film von Lawrence Kasdan, eine Imagine Documentaries-Produktion, von den EPs Brian Grazer und Ron Howard. Die definitive YT-Dokumentation über den beliebten Komiker Martin Short mit wunderschönem, intimem, nie zuvor gesehenem Archivmaterial.“

• Komödie für die Gemeinschaft – Unterstützung der Altadena Eaton Fire Relief Moderation: Deon Cole – Die größten Stars des Festivals werden nach Altadena kommen, um eine Woche lang Überraschungsauftritte beim Fraternal Order of Eagles 719 zu erleben. Moderiert von Deon Cole, nehmen Sie jeden Abend an einer Woche voller Humor teil, der die Genesung anregen, für unentbehrliches Lachen sorgen und den Menschen dabei helfen soll, zu lernen, wie sie sich bei lokalen Organisationen engagieren können.

• Best in Show im Dolby – Schauen Sie sich einzelne Shows einiger der besten Comedy-Tournee-Acts in einem der berühmtesten Veranstaltungsorte von L.A. an. Darunter Michelle Buteau, Jim Gaffigan, Hasan Minhaj + Ronny Chieng und Wanda Sykes.

• „The Not Intimate Show“ mit Bob Odenkirk – die beliebte familienfreundliche Show mit Sketchen und Szenen, die für ein junges Publikum geeignet sind

• 2 Bears 5K, moderiert von Bert Kreischer und Tom Segura, zusammen mit Jelly Roll, um Fans und Promis zu einem unterhaltsamen Lauf ohne Zeitangabe im legendären Rose Bowl zusammenzubringen. Kein Druck – nur Bier, Lachen und Fitness.

• Stamptown ist ein schlüpfriger und chaotischer Traum voller Fieber mit den vielseitigsten Darbietungen aus der ganzen Welt. Dieses äußerst unterhaltsame Comedy-Spektakel wird vom bösen Clown Zach Zucker moderiert und an zwei Abenden für ein Netflix-Special aufgezeichnet, das später in diesem Jahr Premiere haben soll.

• Sondervorführungen, darunter „Prinzessin Braut“ mit einem Auftritt von Cary Elwes und Naked Gun, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde mit Regisseur David Zucker.

• Nick Cannon präsentiert: Wild ’n Out – erleben Sie diese legendäre Show in einem intimen Rahmen

• Beacher’s Madhouse – ein provokantes, hochdynamisches Live-Varieté-Theatererlebnis, das Zirkus, Kabarett, Comedy und Nachtleben zu einem fesselnden, von Prominenten getragenen Spektakel verbindet, bei dem alles passieren kann.

AUSGEWÄHLTE PODCASTS, GESPRÄCHE UND WIEDERSEHEN:

• This Better Be Funny With David Letterman – David Letterman kehrt zu seinem dritten Netflix Is A Joke Fest im Montalbán zurück, wo er an zwei Abenden die Comedy-Legenden Martin Short und John Mulaney interviewt.

• Rushmore Podcast Live – In dieser Sonderfolge von Ariel Emanuels und Ben Perskys „Rushmore“-Serie, in der Titanen aus Sport, Unterhaltung und Technologie in allen Kategorien über den Größten aller Zeiten diskutieren, argumentieren Larry David und Jerry Seinfeld, welche Episoden von Seinfeld einen Platz auf Mount Rushmore verdienen.

• Giggly Squad moderiert von Hannah Berner und Paige DeSorbo, mit der Besetzung und den Machern von Running Point – Kate Hudson, Brenda Song und Mindy Kaling

• Bill Simmons mit den Machern von Tyres – Shane Gillis, John McKeever, Steve Gerben

• Töte Tony

• Handsome Podcast mit der Besetzung von The Hunting Wives, Brittany Snow und Malin Akerman

• Am vergangenen Wochenende mit Theo Von

• Die Pete Davidson Show – Ein Netflix-Original-Podcast

• Schlechte Freunde mit Bobby Lee und Andrew Santino

• Barstool Podcast Night mit Pardon My Take, Spittin‘ Chiclets und Ryen Russillo

• Fly on the Wall mit Dana Carvey und David Spade

• Comedy on the Fly mit DWade und Chris Spencer

• Kellerhof

• Smosh liest Reddit-Geschichten

• Die Viall-Akten mit den Paaren von Temptation Island

• Die Tim Dillon Show mit der Besetzung von Selling Sunset und Selling the OC

• „Die Glatze und die Schöne“ mit Trixie und Katya als Überraschungsgast

• Verrückte Ex-Freundin: 10-jähriges Wiedersehen

• Cunk In Conversation – ein Abend mit Diane Morgan und Charlie Brooker

• A Visit From Portlandia mit Fred Armisen und Carrie Brownstein Basierend auf ihrer Freundschaft, ihrer gemeinsamen Arbeit an Portlandia und ihren individuellen Interessen ist A Visit from Portlandia ein Abend voller Geschichten, Witze, Gespräche und mehr.