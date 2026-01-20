In weniger als vier kurzen Jahren wird das Majestic Theatre in San Antonio sein hundertjähriges Jubiläum feiern. Unzählige Erinnerungen wurden in den Mauern des Veranstaltungsortes gesammelt, und noch mehr Erlebnisse stehen kurz davor, für immer in den Annalen der texanischen Geschichte zu verewigen.

Das im Herzen der Innenstadt von San Antonio gelegene Majestic Theatre wurde am 14. Juni 1929 eröffnet und galt sofort als einer der prächtigsten Kinopaläste im Süden. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Veranstaltungsort das erste Theater in Texas ist, das vollständig klimatisiert ist – ein attraktives Merkmal in einer Region, in der die Temperaturen häufig dreistellige Werte erreichen. Damals warb die Werbung sogar damit, dass der Veranstaltungsort „einen Hektar an kühlen, bequemen Sitzplätzen“ biete, und unterstrich damit, wie bedeutsam dieser Fortschritt für das Publikum der damaligen Zeit war.

Und doch war das Majestic Theatre trotz seiner historischen Anfänge Ende der 80er Jahre gefährlich nahe daran, abgerissen zu werden. Glücklicherweise sprang die Organisatorin des bürgerschaftlichen Engagements und lokale Leiterin Joci Straus ein und gründete die Majestic Empire Foundation, deren Ziel es war, das Majestic und das nahegelegene Empire Theatre vor einem unwiderruflichen Schicksal zu bewahren.

„Der Grund für die Gründung der Stiftung im Jahr 1987 war, dass die Theater verlassen und heruntergekommen waren“, sagt Jaselyn Blanchard, derzeitige Geschäftsführerin der Majestic Empire Foundation. „Sie sollten komplett abgerissen und in Parkhäuser umgewandelt werden. Zu diesem Zeitpunkt schritt Joci Straus ein und ließ sie als historische Wahrzeichen ausweisen, was ihren Abriss verhinderte. Und von da an begann die Spendenaktion, um sie wiederherzustellen. Ich denke, was viele Leute nicht wissen, ist, wie nah wir an diesen Theatern waren, die es nicht gab.“

Das von spanischen mediterranen Einflüssen durchdrungene Majestic Theatre wurde von John Eberson für Karl Hoblitzelles Interstate Theatres Empire entworfen. Hoblitzelle, ein amerikanischer Theaterbesitzer, Immobilieninvestor und Philanthrop, hatte eine Vision, die genau mit der von Eberson übereinstimmte, dessen atmosphärischer Theaterstil darauf abzielte, dem Publikum das Gefühl zu geben, in eine Welt einzutreten, die weit vom Üblichen entfernt ist.

„Wenn Menschen den Raum betreten, erleben sie vor allem, dass sie so etwas noch nie gesehen haben“, sagt Blanchard. „Wir sind kein modernes Theater. Wir sind ein Theater, das die Geschichte würdigt. Es ist wieder im ursprünglichen atmosphärischen Design aus der Zeit, als es gebaut wurde.“

Blanchard erklärt, dass Eberson konzeptionell „das Äußere nach innen gebracht“ habe und den Menschen eine einzigartige Chance gebe, der Realität zu entfliehen und ein Unterhaltungserlebnis zu genießen, das sie aus ihrem Alltag entführen könnte.

Inspiriert von Außenhöfen integrierte Eberson einen Nachthimmel in die Gestaltung des Theaters. An der Decke ziehen Wolken über einen weiten blauen Himmel, während Dutzende funkelnder Sterne hell leuchten. „Es ist ein sehr prägendes Merkmal“, sagt Blanchard. „Wenn die Leute an das Majestic denken, denken sie an die Sternendecke.“