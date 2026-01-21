Die neue FX-Serie Die Schönheit wird in Paris eröffnet, als ein von Bella Hadid gespieltes Model zur Melodie von Prodigys „Firestarter“ über den Laufsteg einer Modenschau schreitet. Dann fängt sie an zu überhitzen und beginnt einen Amoklauf, bei dem sie anderen Menschen Wasserflaschen aus der Hand reißt, ein Motorrad stiehlt, aus einer Toilette trinkt und schließlich ein grausames, explosives Ende findet. Es ist eine Sequenz, die sich wie die perfekte Destillation der gesamten von Ryan Murphy produzierten Serie anfühlt: laut, unsubtil und völlig aus dem Häuschen angesichts ihrer eigenen Grobheit.

Die Schönheit kommt zu einer Zeit, in der sich das gesamte Konzept erreichbarer Schönheit in der heutigen Kultur dank der Verbreitung von Medikamenten zur Gewichtsreduktion wie Ozempic verändert hat; Vielleicht träumt der bescheidene Betrachter zu Hause bereits davon, wie es wäre, mit Hilfe einer Droge sofort dünner, jünger und schöner zu werden. Allerdings ist die Show selbst ein ziemlich starkes Argument gegen die Idee und trifft gleichzeitig die richtigen Töne, um deutlich zu machen, was ein Witz ist und was nicht.

Die Grundidee dreht sich um eine Welt, in der eine relativ geheime neue Droge (schockierenderweise „The Beauty“ genannt) ein buchstäbliches Heilmittel gegen körperliche Hässlichkeit bietet. Gemäß dem Slogan der Show: „Ein Schuss macht dich heiß.“ Dieses Medikament funktioniert auch wie ein Virus, der über Körperflüssigkeiten auf andere Menschen übertragen werden kann, und kann unangenehme Nebenwirkungen haben (siehe oben).

Verwandtes Video

Wenn Die Schönheit hat Protagonisten, es sind die FBI-Agenten Cooper Madsen (Evan Peters) und Jordan Bennett (Rebecca Hall), die zunächst als Liebende vorgestellt werden, die kurz davor stehen, den Bruchpunkt einer Vereinbarung über Freunde mit Sozialleistungen zu erreichen – Madsens gefangene Gefühle, und Bennett fühlt sich damit nicht wohl. Ihr Beziehungsdrama tritt dann in den Hintergrund mit „Der Fall des explodierenden Models“, was sie auf eine internationale Suche führt, um herauszufinden, warum schöne Menschen so verrückt werden.

Ihre Untersuchung würde als Rückgrat einer fundierteren Show dienen und zu Vergleichen anregen Die X-Akten. Die Schönheit Ist nicht eine geerdete Show. Stattdessen werden Madsen und Bennett oft an die Seitenlinie gedrängt, wenn es um Episoden geht, die die frühen Tage der Einführung der Droge beleuchten oder eine wichtige Hintergrundgeschichte für eine Figur liefern. Es gibt buchstäblich keine Möglichkeit vorherzusagen, was als nächstes passieren könnte Die Schönheitwas zu einer manchmal reizvollen Art von Chaos führt, während es sich ausdehnt, um seiner vielseitigen Besetzung gerecht zu werden.

Dazu gehört Ashton Kutcher als „The Corporation“ – ein Nutznießer der Schönen, der in seinem Hedonismus und seiner Rücksichtslosigkeit schamlos ist. Kutcher hat hier ohne Frage eine Menge Spaß und tanzt sich buchstäblich durch einige Szenen mit einer bösen Freude, die von Isabella Rossellini gut gemeistert wird. Sie ist hier, um Kutcher anzuknurren, zickige Dialoge zu liefern und fabelhafte, übertriebene Mode zu tragen, und weil sie Isabella Rossellini ist, macht sie diese Dinge tadellos. (Ihre Anwesenheit ist auch ein netter Meta-Touch, da sie in dem ähnlich thematisierten Film mitspielte Der Tod steht ihr erst vor ein paar Jahrzehnten.)

Auch Anthony Ramos orientiert sich als „The Assassin“ stark am Camp-Faktor und hat die Aufgabe, alle losen Enden zu beseitigen, die die Existenz von „The Beauty“ gefährden könnten – eine Leistung, die man am besten als „entfesselt“ beschreiben kann, besonders wenn er sich mit seinem Lieblingskünstler aller Zeiten, Christopher Cross, herumtreibt. (Zu den vielen erwarteten Wendungen, die in dieser Serie vorgestellt werden, gehört eine anhaltende Vorliebe für Yacht-Rock.)

Im Gegensatz dazu haben Peters und Hall nicht annähernd so viel Spaß, geben aber ihr Bestes, um in ihren gemeinsamen Szenen ein paar nachvollziehbare Emotionen zu erzeugen. Zur Besetzung gehören auch zahlreiche bekannte Gesichter aus Murphys riesiger Truppe von Stammspielern, darunter kurze, aber willkommene Auftritte von John Carroll Lynch, Jon Jon Briones, Laura Dreyfuss, Ben Platt und Billy Eichner. Es gibt keine wirklichen Schwachstellen in diesem Ensemble – nur Leute, die die Aufgabe in unterschiedlichem Maße verstehen.

Es ist erwähnenswert, dass es ästhetisch wie so viele Murphy-Shows ist Die Schönheit ist vollgepackt mit wunderschönen Bildern: Die Produktion fand in ganz Europa statt, wobei der Schwerpunkt auf Außenschauplätzen lag, die die jahrhundertealte Pracht von Venedig, Paris und Rom einfangen. Es gibt luxuriöse Hotelsuiten, teure Mode und eine sehr schöne Yacht. Alles in scharfem Kontrast zu den anschaulichen Momenten des Körperhorrors – qualvoll um sich schlagende Gliedmaßen, bedeckt von zähflüssiger Groteske.

Es gab keine neue Folge von Amerikanische Horrorgeschichte seit 2024, aber Die Schönheit Für den Emmy-prämierten Produzenten fühlt es sich an, als würde es den Nerv der Zeit streichen. Dabei handelt es sich bereits um Murphys dritte Serie, die in den letzten vier Monaten Premiere feierte Alles in Ordnung Und Monster: Die Ed-Gein-Geschichtees ist wahrscheinlich das Beste davon: Man hat immer noch das Gefühl, dass wir zusehen, wie die ersten Entwürfe dieser Drehbücher verfilmt werden, aber das Reich des Körperhorrors berücksichtigt diese Art von Chaos viel sauberer als Versuche eines juristischen Dramas oder einer prestigeträchtigen Geschichte aus dem wahren Leben.

Wie die körperliche Attraktivität selbst, Die Schönheit bleibt in Bezug auf seine Themen ziemlich oberflächlich – diejenigen, die oft von der Droge betroffen sind zu Ich bin von den Ergebnissen begeistert, auch wenn der Tod droht. Mein Dank gilt Murphy und den Autoren der Serie dafür, dass sie sich mit der rauen Realität von heute auseinandersetzen; dass es sich trotz der jahrelangen harten Arbeit von Body-Positivity-Aktivisten immer noch um eine Kultur handelt, die von der Erscheinung von Jugend und Sexappeal besessen ist. Es ist ein Ansatz, der nicht zu tiefgreifenden Erkenntnissen führt, dennoch hat die Campiness der Show eine gewisse fesselnde Qualität. Die Schönheit ist verrückt. Aber es geht nicht darum, etwas anderes zu sein.

Die ersten drei Episoden von Die Schönheit Premiere am 21. Januar um 21:00 Uhr ET/PT auf FX und 21:00 Uhr ET auf Hulu. Neue Episoden erscheinen jeweils mittwochs. Schauen Sie sich den Trailer unten an.