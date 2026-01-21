Das Austin Psych Fest hat sein Line-up für 2026 vorgestellt, das durch die Headliner The Flaming Lips, The Black Angels und Thee Sacred Souls sowie Melody’s Echo Chamber, Ty Segall, DIIV und viele weitere Acts hervorgehoben wird.

Das jährliche ATX-Treffen findet vom 8. bis 10. Mai in der Far Out Lounge in South Austin statt. Wochenendkarten und Einzeltageskarten sind über diesen Standort erhältlich.

Zum Abschluss des Eröffnungsabends am Freitag, den 8. Mai, werden die Flaming Lips die Bühne betreten. Weitere am Freitag angekündigte Acts sind DIIV, Momma, Glare, Boogarins, Holy Wave und Starcleaner Reunion.

Am Samstag, den 9. Mai, werden die Black Angels auftreten Passahplus Sets von Melody’s Echo Chamber, Ty Segall, New Candys, Al Qasar, Grocery Bag, Annabelle Chairlegs und Strange Lot.

Den Abschluss des Sonntags, den 10. Mai, bildet schließlich Thee Sacred Souls, auf dem Programm stehen außerdem La Lom, Trish Toledo, Night Beats, Dumbo Gets Mad, Money Chicha, Como Las Movies und DJ Adrian Quesada.

Weitere Acts und „Nachtshows“ werden noch bekannt gegeben.