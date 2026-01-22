FCC-Chef Brendan Carr hat neue Leitlinien für die Auslegung der Equal-Time-Regeln durch die Federal Communications Commission angekündigt, ein Schritt, der offenbar darauf abzielt, Druck auf Sendungen wie auszuüben Die Aussicht, Jimmy Kimmel Live!, Die tägliche Show, und andere dazu, konservativere Standpunkte zu verbreiten.

Talkshows sind seit 1996 von den Equal-Time-Regeln ausgenommen, als die FCC Jay Leno im Rahmen der Ausnahmeregelung für Bona-fide-Nachrichten erlaubte, Politiker zu interviewen. Das scheint sich zu ändern.

„Wichtig ist, dass der FCC keine Beweise dafür vorgelegt wurden, dass der Interviewteil einer derzeit ausgestrahlten Talkshow spät in der Nacht oder am Tag für die Bona-Fide-Nachrichtenausnahme in Frage käme“, sagte die FCC am Mittwoch (via THR). „Darüber hinaus hätte ein Programm, das beispielsweise durch parteiische Zwecke motiviert ist, nach dem langjährigen FCC-Präzedenzfall keinen Anspruch auf eine Ausnahme.“

Diese Regeln hinderten die Sender daran, einigen politischen Kandidaten freie Zeit anzubieten, während sie sie anderen verweigerten. In der Vergangenheit lag die Last nicht einmal bei den Sendern, sondern bei rivalisierenden Politikern, die bei der FCC einen Antrag auf gleiche Zeitspanne stellen konnten. Dies geschah im Jahr 2024, als Samstagabend Live Zuerst war Kamala Harris zu Gast, dann Donald Trump.

Die FCC argumentiert, dass die heutigen Talkshows zu parteiisch seien, um als Nachrichten zu gelten, und bestreitet den Präzedenzfall, dass die meisten Talkshows mit Interviews als Nachrichten gelten. „Das ist nicht der Fall“, schrieb die Kommission.

In einer Erklärung nannte Anna Gomez, die einzige Demokratin, die der FCC angehört, die neuen Leitlinien eine „Eskalation der laufenden Kampagne dieser FCC zur Zensur und Kontrolle von Reden“. Sie fuhr fort: „Rundfunksender sollten sich nicht aus Angst vor behördlichen Vergeltungsmaßnahmen dazu gedrängt fühlen, kritische Berichterstattung zu verwässern, zu desinfizieren oder zu vermeiden. Rundfunksender haben ein verfassungsmäßiges Recht, berichtenswerte Inhalte zu übertragen, auch wenn diese Inhalte kritisch gegenüber den Machthabern sind.“

Einige Beobachter, darunter auch aus rechtsgerichteten Publikationen, haben gewarnt, dass eine solche Änderung der Equal-Time-Regeln konservative Radiomoderatoren angreifbar machen könnte, da ihre Inhalte selten den neuen Equal-Time-Richtlinien der FCC entsprechen. Es bleiben Fragen offen, ob und wie die FCC diesen Standard auf verschiedene Formate anwenden wird.