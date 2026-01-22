Das berühmte Zelt wird dann etwas anders aussehen Das Great British Bake Off kehrt für die 17. Staffel zurück, da Richterin Prue Leith angekündigt hat, dass sie aus der Reality-Wettbewerbsserie zurücktreten wird. Ihr Grund ist sehr berechtigt: Wie die Liebhaberin saftiger Süßigkeiten auf Instagram anmerkt: „Ich bin 86, um Himmels willen!“

Leith trat bei Das Great British Bake Off 2017 trat sie die Nachfolge von Mary Berry als Jurorin an der Seite des allgegenwärtigen Paul Hollywood an (der die Show von Anfang an beurteilte). Sie wird die Serie nach neun Staffeln verlassen und „mehr als 400 Herausforderungen beurteilen“ (wie viele Kalorien sind das?). Ihre Pläne für die Post-Backen Leben: „Es gibt so viel, was ich tun möchte, nicht zuletzt die Sommer damit, meinen Garten zu genießen.“ Vielleicht schreibt sie sogar ein weiteres Kochbuch für ihre Sammlung.

Es gibt derzeit noch kein Wort darüber, wer Leith in diesem Herbst neben Hollywood ersetzen könnte, obwohl die Show in der Vergangenheit ähnliche Veränderungen überstanden hat. „Ich habe es wirklich genossen und bin mir sicher, dass ich die Zusammenarbeit mit meinen Richterkollegen Paul, Alison und Noel und den Teams von Love Productions und Channel 4 vermissen werde“, schreibt Leith. „Wer auch immer dem Team beitritt, ich bin sicher, er wird es genauso lieben wie ich. Ich fühle mich sehr glücklich, Teil davon gewesen zu sein.“

Das Great British Bake Off wird jetzt auf Netflix gestreamt. Schauen Sie sich Leiths Instagram-Beitrag unten an und erfahren Sie mehr in unserem Interview mit Noel Fielding, in dem es darum geht, warum sich die Moderation der Show für ihn wie Improvisation anfühlt.