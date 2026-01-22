Beim Apple TV Für die ganze Menschheit Das Science-Fiction-Drama mit alternativer Realität, das diesen März mit der fünften Staffel zurückkehrt, wird bis in die 2010er Jahre vordringen und enthüllen, was mit der Welt passiert wäre, wenn Amerikas Träume von der Weltraumforschung weiterhin Priorität gehabt hätten. In diesem ersten Teaser ist der neue Darsteller Sean Kaufman als Alex Poletov Baldwin zu sehen, der Enkel des Astronauten Ed Baldwin (Joel Kinnaman), der offenbar eine Vorliebe für Dirtbike-Fahrten im Sand des Mars hat.

Laut offizieller Beschreibung über Apple ist die fünfte Staffel von Für die ganze Menschheit „In den Jahren seit dem Asteroidenraub mit den Goldlöckchen kommt es immer mehr zu. Happy Valley hat sich zu einer blühenden Kolonie mit Tausenden von Bewohnern und einer Basis für neue Missionen entwickelt, die uns noch weiter in das Sonnensystem führen werden. Doch da die Nationen der Erde nun Recht und Ordnung auf dem Roten Planeten fordern, kommt es weiterhin zu Spannungen zwischen den Menschen, die auf dem Mars leben, und ihrer früheren Heimat.“

Zu den wiederkehrenden Serien-Stammgästen der fünften Staffel gehören Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña und Wrenn Schmidt, wobei Mirelle Enos, Costa Ronin, Ruby Cruz, Ines Asserson und der bereits erwähnte Kaufman ebenfalls zur Besetzung stoßen. Staffel 5 startet am 27. März, neue Episoden erscheinen wöchentlich freitags. Schauen Sie sich unten den ersten Teaser an Folge Gedanken von Gründer Alex Young darüber, warum Apple TV+ einer der besten Streaming-Dienste von heute ist.

