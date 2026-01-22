Die Oscar-Nominierungen für 2026 sind da. Die diesjährigen Nominierungen zeichnen sich durch eine besonders große Leistung aus Sünderder mit satten 16 den Rekord für die meisten Nominierungen für einen einzelnen Film gebrochen hat. Eine Schlacht nach der anderen Auch mit 13 Nominierungen liegt er vorne Frankenstein, sentimentaler WertUnd Marty Supreme Es folgten jeweils 9 Nominierungen. Eine überraschende Aufnahme ist F1: Der Filmder eine Nominierung für den besten Film sowie Auszeichnungen für Ton, visuelle Effekte und Schnitt erhielt.

Für den Oscar nominierte Filme erscheinen oft im letzten Quartal des Jahres, aber für 2026 umfassen die Nominierungen mehrere Projekte, die seit sechs Monaten oder länger laufen – was bedeutet, dass derzeit Dutzende dieser Filme auf Streaming-Plattformen anzusehen oder auszuleihen sind. Neu in diesem Jahr ist außerdem die Regel, dass jedes Mitglied der Akademie alle nominierten Filme in jeder Kategorie sehen muss. Wenn sie es also können, können Sie es auch!

Da die Oscar-Saison offiziell in vollem Gange ist, haben wir zusammengestellt, wo sich alle für die diesjährige Zeremonie nominierten Filme befinden, von Kassenerfolgen über zarte Dokumentarfilme bis hin zu herzzerreißenden Indie-Favoriten. Die Gewinner der Oscar-Verleihung 2026 werden am 15. März 2026 bekannt gegeben. Die Zeremonie wird live auf ABC und Hulu übertragen und erneut von Conan O’Brien moderiert.

Die Nominierten für den Oscar als bester Film 2026…

Bugonia

Nominierungen: Bester Film, Hauptdarstellerin, adaptiertes Drehbuch, Filmmusik

Betrachten Bugonia Jetzt auf Peacock oder auf VOD über Apple TV und Amazon.