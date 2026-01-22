Connor Storrie und Hudson Williams, Stars der lebhaften kanadischen Hockey-Romanze von HBO Max Erhitzte Rivalitätwerden voraussichtlich als Fackelträger an den Olympischen Winterspielen 2026 teilnehmen.

Das Duo wurde als offizielle Fackelträger für den olympischen Fackellauf ausgewählt, der derzeit durch Italien führt, bevor er vor der Eröffnungszeremonie am 6. Februar in Mailand endet.

Kaufen Sie das Heated Rivalry-Buch

Traditionsgemäß begann die Fackel ihre Reise in Griechenland, bevor sie in die Gastgeberstadt gelangte. Derzeit befindet es sich in Triest, Italien, und wird vor der Eröffnungsfeier in 13 weiteren Städten Halt machen.

Basierend auf Rachel Reids Game Changer Buchreihe, Erhitzte Rivalität Storrie spielt den russischen Eishockeyspieler Ilya Grigoryevich Rozanov, der abseits des Eises eine heiße Romanze mit Williams‘ Shane Hollander, einem kanadischen Kapitän einer gegnerischen Mannschaft, eingeht.

Die Show wird derzeit auf HBO Max gestreamt und wurde kürzlich für die zweite Staffel verlängert.

Verwandtes Video