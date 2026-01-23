Sünder ist offiziell der Film mit den meisten Oscar-Nominierungen aller Zeiten. Ryan Cooglers Erforschung von Rasse und Assimilation durch Vampire und Gangster erhielt 16 Nominierungen für die Oscar-Verleihung 2026 und übertraf damit einen 86 Jahre alten Rekord aus den 1940er Jahren Alles über Eva.

Alles über Eva hatte 14 Nominierungen, was bei beiden gleichauf war Titanic im Jahr 1997 und La La Land im Jahr 2016. Filme wie Vom Winde verweht (1939), Oppenheimer (2023), Wer hat Angst vor Virginia Wolf? (1998) und Waldgump (1994) hatten alle 13 Nominierungen, was auf eine Art erlesene Atmosphäre schließen lässt Sünder befindet sich nun oben.

Sünder wurde für den besten Film, die beste Regie, den besten Hauptdarsteller (Michael B. Jordan in seinen Duellrollen Smoke and Stack), den besten Nebendarsteller (Delroy Lindo, der Delta Slim spielte) und die beste Nebendarstellerin (Wunmi Mosaku für ihre Rolle als Annie) nominiert. Der Film, den wir zum besten Film des Jahres 2025 gekürt haben, ist außerdem in den Kategorien Bestes Originaldrehbuch, Beste Besetzung, Beste Kamera, Bester Filmschnitt, Bestes Produktionsdesign, Bestes Kostümdesign, Bestes Make-up und Haarstyling, Beste Originalmusik (Ludwig Göransson), Bester Originalsong (Miles Catons „I Lied to You“), Bester Ton und Beste visuelle Effekte nominiert.

Mit der bahnbrechenden Nominierungszahl, Sünder wird nun den Rekord an Siegen aller Zeiten im Visier haben. Ben-Hur stellte den Rekord mit 11 seiner 12 Siege im Jahr 1960 auf, der gleichauf war Titanic im Jahr 1998 und Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs mit seiner Vollendung im Jahr 2004. Wir werden sehen, ob Cooglers Meisterwerk diese Zahl übertreffen kann, wenn die Oscar-Verleihung 2026 am Sonntag, dem 15. März 2026 im Dolby Theater in Los Angeles stattfindet und Conan O’Brien als Moderator zurückkehrt.

Die vollständige Liste der diesjährigen Nominierten finden Sie hier.