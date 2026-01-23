Fans von Animationsfilmen aus den 80ern, herzlichen Glückwunsch: Einer Ihrer Kindheitshelden kommt auf die große Leinwand – in einem Film, der hoffentlich besser ist als der vorherige. Der erste Trailer zu Amazon MGM Studios‘ Meister des Universums enthüllt Nicholas Galitzine als Prinz Adam, auch bekannt als He-Man, und Jared Leto als den Bösewicht Skeletor.

Travis Knight (Kubo und die zwei Saiten, Hummel) führt nach einem scheinbar endlosen Entwicklungsprozess Regie bei dem Live-Action-Fantasy-Epos. Die Handlung des neuen Films weicht etwas von früheren Versionen der Franchise ab. Es beginnt vor zwei Jahrzehnten, als ein junger Adam (Artie Wilkinson-Hunt) auf der Erde, dem Heimatplaneten seiner Mutter, versteckt wird, während seine Welt Eternia in einen Krieg gerät. Getrennt von seinem Schicksalsstahl, dem Machtschwert von Grayskull, steckt Adams Gegenwart in der Flaute des Unternehmens fest, während sein Kopf voller Fantasien über seine Heimatwelt ist. Als er schließlich sein Schwert wiedererlangt, kehrt er nach Eternia zurück, wo er um das Schicksal seines Planeten kämpfen und seine wahre Macht als He-Man entfalten muss.

Während sich der genaue Handlungsstrang von früheren Adaptionen unterscheidet, sind die Filmemacher für das Aussehen des Dings direkt auf die ursprüngliche Spielzeuglinie von Mattel zurückgegriffen. Charaktere wie He-Man, Skeletor, Teela (Camila Mendes), Man-At-Arms (Idris Elba), Fisto (Jóhannes Haukur Jóhannesson), Evil-Lyn (Alison Brie), Trap Jaw (Sam C. Wilson), Goat Man (Hafþór Júlíus „The Mountain“ Björnssonand) und sogar digitale Kreationen wie Beast-Man und Battle Cat haben alle Designs, die direkt aus einem herausgerissen wurden Blisterpackung. Die größte Veränderung scheint es bei Roboto (gesprochen von Kristen Wiig) zu geben, der als riesiger Mech erscheint und nicht als fehlerhafter Androide mit durchsichtiger Brust.

Wir werden sehen, ob Meister des Universums kann auch die skurrile Mischung aus Dunkelheit und Spaß, Fantasy und Science-Fiction einfangen, die die frühen Inkarnationen damals so beliebt machte Meister des Universums kommt am 5. Juni in die Kinos. Schauen Sie sich unten den vollständigen Teaser-Trailer an. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rezension zu Kevin Smiths jüngster animierter Neuinterpretation dieser Charaktere.

Zur Besetzung des Films gehören außerdem Morena Baccarin (Die Zauberin), James Purefoy (König Randor), Charlotte Riley (Königin Marlena), Sasheer Zamata (Suzie), Kojo Attah (Tri-Klops), James Wilkinson (Mekaneck), Jon Xue Zhang (Ram-Man) und Stephen Adentan (Moss Man).