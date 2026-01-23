Die Oscar-Nominierungen für 2026 wurden am Donnerstag, dem 22. Januar, bekannt gegeben, und unter den Nominierten gab es große Anerkennung für Warner Bros.‘s Sünder Und Eine Schlacht nach der anderen. Zu den Schauspielern, die für ihre Auftritte in den Filmen 2025 nominiert wurden, gehören Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Emma Stone, Jessie Buckley, Wagner Moura, Rose Byrne, Benicio del Toro und Jacob Elordi. Zusätzlich, KPop-Dämonenjäger erhielt die erwarteten Nominierungen für den besten Song und den besten Animationsfilm, und Nick Cave wurde für seinen Originalsong ausgezeichnet Zugträume.

Sünder brach den Rekord für die meisten Nominierungen für einen einzelnen Film, erhielt 16 und brach den Rekord von 14, den schon lange gehalten wurde Alles über Eva, TitanicUnd La La Land. Eine überraschende Vorstellung lieferte Joseph Kosinski F1erhielt eine Nominierung für den besten Film sowie eine technische Anerkennung für Ton, visuelle Effekte und Schnitt. Brasiliens Der Geheimagent und Norwegens Sentimentaler Wert wurden auch in den Kategorien „Bester Film“ und „Internationaler Film“ ausgezeichnet, was die zunehmende Akzeptanz ausländischer Filme durch die Akademie beweist. Die diesjährigen Nominierten sind sehr vielfältig und die Filme, in denen sie gezeigt werden, erhalten viel Anerkennung FolgeListe der besten Filme des Jahres 2025.

Eine lustige Wendung für dieses Jahr: Im Jahr 2025, nach der 97. Oscar-Verleihung, kündigte AMPAS eine neue Regel an, nach der Akademie-Mitglieder alle nominierten Filme in jeder Kategorie ansehen müssen, um an der Endabstimmung teilnehmen zu können. Das bedeutet, dass man sich Leute wie Steven Spielberg und Tom Cruise vorstellen muss, die alle unten aufgeführten Nominierten durchsehen, bevor sie ihre Stimme abgeben.

Die Oscar-Verleihung 2026 findet am Sonntag, den 15. März 2026, im Dolby Theater in Los Angeles statt. Conan O’Brien kehrt als Gastgeber zurück.

Bestes Bild

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Eine Schlacht nach der anderen

Der Geheimagent

Sentimentaler Wert

Sünder

Zugträume

Schauspieler in einer Hauptrolle

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Eine Schlacht nach der anderen

Ethan Hawke, Blauer Mond

Michael B. Jordan, Sünder

Wagner Moura, Der Geheimagent

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten

Kate Hudson, Lied Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimentaler Wert

Emma Stone, Bugonia

Schauspieler in einer Nebenrolle

Benicio Del Toro, Eine Schlacht nach der anderen

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sünder

Sean Penn, Eine Schlacht nach der anderen

Stellan Skarsgård, Sentimentaler Wert

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Elle Fanning, Sentimentaler Wert

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentaler Wert

Amy Madigan, Waffen

Wunmi Mosaku, Sünder

Teyana Taylor, Eine Schlacht nach der anderen

Casting

Hamnet

Marty Supreme

Eine Schlacht nach der anderen

Der Geheimagent

Sünder

Regie führen

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen

Joachim Trier, Sentimentaler Wert

Ryan Coogler, Sünder

Animierter Spielfilm

Arco

Elio

KPop-Dämonenjäger

Die kleine Amélie oder die Figur des Regens

Zootopia 2

Animierter Kurzfilm

Schmetterling

Für immergrün

Das Mädchen, das Perlen weinte

Ruhestandsplan

Die drei Schwestern

Kinematographie

Dan Laustsen, Frankenstein

Darius Khondji, Marty Supreme

Michael Baumann, Eine Schlacht nach der anderen

Herbst Durald Arkapaw, Sünder

Adolpho Veloso, Zugträume

Kostümdesign

Avatar: Feuer und Asche

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sünder

Dokumentarischer Spielfilm

Die Alabama-Lösung

Kommen Sie und sehen Sie mich im guten Licht

Durch Felsen schneiden

Herr Niemand gegen Putin

Der perfekte Nachbar

Dokumentarischer Kurzfilm

Alle leeren Räume

Nur mit einer Kamera bewaffnet: Das Leben und der Tod von Brent Renaud

Keine Kinder mehr: „Waren und sind weg“

Der Teufel ist beschäftigt

Absolut eine Seltsamkeit

Filmschnitt

Stephen Mirrione, F1

Ronald Bronstein und Josh Safdie, Marty Supreme

Andy Jürgensen, Eine Schlacht nach der anderen

Olivier Bugge Coutté, Sentimentaler Wert

Michael P. Shawver, Sünder

Internationaler Spielfilm

Der Geheimagent

Es war nur ein Unfall

Sentimentaler Wert

Sirat

Die Stimme von Hind Rajab

Live-Action-Kurzfilm

Metzgerfleck

Ein Freund von Dorothy

Jane Austens Historiendrama

Die Sänger

Zwei Leute tauschen Speichel aus

Make-up und Haarstyling

Frankenstein

Kokuho

Sünder

Die Zertrümmerungsmaschine

Die hässliche Stiefschwester

Musik (Originalpartitur)

Jerskin Fendrix, Bugonia

Alexandre Desplat, Frankenstein

Max Richter, Hamnet

Jonny Greenwood, Eine Schlacht nach der anderen

Ludwig Goransson, Sünder

Musik (Originallied)

„Liebes Ich“, Diane Warren: Unerbittlich – Musik und Text von Diane Warren

„Golden,“ KPop-Dämonenjäger — Musik und Text von EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon und Teddy Park

„Ich habe dich angelogen“ Sünder — Musik und Text von Raphael Saadiq und Ludwig Goransson

„Süße Träume der Freude“ Viva Verdi! — Musik und Text von Nicholas Pike

„Zugträume“ Zugträume – Musik von Nick Cave und Bryce Dessner, Text von Nick Cave

Produktionsdesign

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Eine Schlacht nach der anderen

Sünder

Klang

F1

Frankenstein

Eine Schlacht nach der anderen

Sünder

Sirat

Visuelle Effekte

Avatar: Feuer und Asche

F1

Wiedergeburt der Jurassic World

Der verlorene Bus

Sünder

Schreiben (adaptiertes Drehbuch)

Will Tracy, Bugonia

Guillermo del Toro, Frankenstein

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell, Hamnet

Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen

Clint Bentley und Greg Kwedar, Zugträume

Schreiben (Originaldrehbuch)

Robert Kaplow, Blauer Mond

Jafar Panahi (in Zusammenarbeit mit Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian), Es war nur ein Unfall

Ronald Bronstein und Josh Safdie, Marty Supreme

Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimentaler Wert

Ryan Coogler, Sünder