Die Oscar-Nominierungen für 2026 wurden am Donnerstag, dem 22. Januar, bekannt gegeben, und unter den Nominierten gab es große Anerkennung für Warner Bros.‘s Sünder Und Eine Schlacht nach der anderen. Zu den Schauspielern, die für ihre Auftritte in den Filmen 2025 nominiert wurden, gehören Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Emma Stone, Jessie Buckley, Wagner Moura, Rose Byrne, Benicio del Toro und Jacob Elordi. Zusätzlich, KPop-Dämonenjäger erhielt die erwarteten Nominierungen für den besten Song und den besten Animationsfilm, und Nick Cave wurde für seinen Originalsong ausgezeichnet Zugträume.
Sünder brach den Rekord für die meisten Nominierungen für einen einzelnen Film, erhielt 16 und brach den Rekord von 14, den schon lange gehalten wurde Alles über Eva, TitanicUnd La La Land. Eine überraschende Vorstellung lieferte Joseph Kosinski F1erhielt eine Nominierung für den besten Film sowie eine technische Anerkennung für Ton, visuelle Effekte und Schnitt. Brasiliens Der Geheimagent und Norwegens Sentimentaler Wert wurden auch in den Kategorien „Bester Film“ und „Internationaler Film“ ausgezeichnet, was die zunehmende Akzeptanz ausländischer Filme durch die Akademie beweist. Die diesjährigen Nominierten sind sehr vielfältig und die Filme, in denen sie gezeigt werden, erhalten viel Anerkennung FolgeListe der besten Filme des Jahres 2025.
Eine lustige Wendung für dieses Jahr: Im Jahr 2025, nach der 97. Oscar-Verleihung, kündigte AMPAS eine neue Regel an, nach der Akademie-Mitglieder alle nominierten Filme in jeder Kategorie ansehen müssen, um an der Endabstimmung teilnehmen zu können. Das bedeutet, dass man sich Leute wie Steven Spielberg und Tom Cruise vorstellen muss, die alle unten aufgeführten Nominierten durchsehen, bevor sie ihre Stimme abgeben.
Die Oscar-Verleihung 2026 findet am Sonntag, den 15. März 2026, im Dolby Theater in Los Angeles statt. Conan O’Brien kehrt als Gastgeber zurück.
Bestes Bild
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Eine Schlacht nach der anderen
Der Geheimagent
Sentimentaler Wert
Sünder
Zugträume
Schauspieler in einer Hauptrolle
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Eine Schlacht nach der anderen
Ethan Hawke, Blauer Mond
Michael B. Jordan, Sünder
Wagner Moura, Der Geheimagent
Schauspielerin in einer Hauptrolle
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten
Kate Hudson, Lied Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimentaler Wert
Emma Stone, Bugonia
Schauspieler in einer Nebenrolle
Benicio Del Toro, Eine Schlacht nach der anderen
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sünder
Sean Penn, Eine Schlacht nach der anderen
Stellan Skarsgård, Sentimentaler Wert
Schauspielerin in einer Nebenrolle
Elle Fanning, Sentimentaler Wert
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentaler Wert
Amy Madigan, Waffen
Wunmi Mosaku, Sünder
Teyana Taylor, Eine Schlacht nach der anderen
Casting
Hamnet
Marty Supreme
Eine Schlacht nach der anderen
Der Geheimagent
Sünder
Regie führen
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen
Joachim Trier, Sentimentaler Wert
Ryan Coogler, Sünder
Animierter Spielfilm
Arco
Elio
KPop-Dämonenjäger
Die kleine Amélie oder die Figur des Regens
Zootopia 2
Animierter Kurzfilm
Schmetterling
Für immergrün
Das Mädchen, das Perlen weinte
Ruhestandsplan
Die drei Schwestern
Kinematographie
Dan Laustsen, Frankenstein
Darius Khondji, Marty Supreme
Michael Baumann, Eine Schlacht nach der anderen
Herbst Durald Arkapaw, Sünder
Adolpho Veloso, Zugträume
Kostümdesign
Avatar: Feuer und Asche
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sünder
Dokumentarischer Spielfilm
Die Alabama-Lösung
Kommen Sie und sehen Sie mich im guten Licht
Durch Felsen schneiden
Herr Niemand gegen Putin
Der perfekte Nachbar
Dokumentarischer Kurzfilm
Alle leeren Räume
Nur mit einer Kamera bewaffnet: Das Leben und der Tod von Brent Renaud
Keine Kinder mehr: „Waren und sind weg“
Der Teufel ist beschäftigt
Absolut eine Seltsamkeit
Filmschnitt
Stephen Mirrione, F1
Ronald Bronstein und Josh Safdie, Marty Supreme
Andy Jürgensen, Eine Schlacht nach der anderen
Olivier Bugge Coutté, Sentimentaler Wert
Michael P. Shawver, Sünder
Internationaler Spielfilm
Der Geheimagent
Es war nur ein Unfall
Sentimentaler Wert
Sirat
Die Stimme von Hind Rajab
Live-Action-Kurzfilm
Metzgerfleck
Ein Freund von Dorothy
Jane Austens Historiendrama
Die Sänger
Zwei Leute tauschen Speichel aus
Make-up und Haarstyling
Frankenstein
Kokuho
Sünder
Die Zertrümmerungsmaschine
Die hässliche Stiefschwester
Musik (Originalpartitur)
Jerskin Fendrix, Bugonia
Alexandre Desplat, Frankenstein
Max Richter, Hamnet
Jonny Greenwood, Eine Schlacht nach der anderen
Ludwig Goransson, Sünder
Musik (Originallied)
„Liebes Ich“, Diane Warren: Unerbittlich – Musik und Text von Diane Warren
„Golden,“ KPop-Dämonenjäger — Musik und Text von EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon und Teddy Park
„Ich habe dich angelogen“ Sünder — Musik und Text von Raphael Saadiq und Ludwig Goransson
„Süße Träume der Freude“ Viva Verdi! — Musik und Text von Nicholas Pike
„Zugträume“ Zugträume – Musik von Nick Cave und Bryce Dessner, Text von Nick Cave
Produktionsdesign
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Eine Schlacht nach der anderen
Sünder
Klang
F1
Frankenstein
Eine Schlacht nach der anderen
Sünder
Sirat
Visuelle Effekte
Avatar: Feuer und Asche
F1
Wiedergeburt der Jurassic World
Der verlorene Bus
Sünder
Schreiben (adaptiertes Drehbuch)
Will Tracy, Bugonia
Guillermo del Toro, Frankenstein
Chloé Zhao & Maggie O’Farrell, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen
Clint Bentley und Greg Kwedar, Zugträume
Schreiben (Originaldrehbuch)
Robert Kaplow, Blauer Mond
Jafar Panahi (in Zusammenarbeit mit Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian), Es war nur ein Unfall
Ronald Bronstein und Josh Safdie, Marty Supreme
Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimentaler Wert
Ryan Coogler, Sünder