Die Tipps dieser Woche

Der Volksjoker (Film)

Geleitet von: Vera Drew

Gießen: Vera Drew, Lynn Downey, Christian Calloway, Griffin Kramer, Kane Distler, Nathan Faustyn, Phil Braun, David Liebe Hart, Scott Aukerman, Tim Heidecker, Maria Bamford, Bob Odenkirk

Streaming auf: Tubi

Dieser Underground-Indie hat eine wilde Reise hinter sich, um es heute auf Ihren Fernseher zu schaffen, von der Absetzung vom Toronto International Film Festival im Jahr 2022 bis zur endgültigen Verleihung im Jahr 2024. Co-Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin von Vera Drew, Der Volksjoker ist eine zutiefst persönliche Geschichte über das Coming-out als Transsexuelle, die zufällig stark mit dem Joker und anderen Ikonografien von DC Comics spielt – was ihre Veröffentlichung erschwerte, bevor Parodie und Fair-Use-Gesetze schließlich triumphierten.

Als es zum ersten Mal ins Kino kam, habe ich fast eine Stunde mit Drew über den Film gesprochen; Es ist ein reichhaltiger Text zum Erkunden, der eine wilde Sicht auf Comedy-Institutionen wie UCB und liefert Samstag Nacht Live, und es ist auch wahnsinnig lustig. Es ist schwer, den Film zu erklären, aber das macht es umso faszinierender, ihn anzusehen. Und jetzt können Sie weitermachen Ter People’s Streaming Service (TM jemand anderes, ich weiß nicht mehr wer).

Zwillingslos (Film)

Geleitet von: James Sweeney

Gießen: Dylan O’Brien, James Sweeney, Aisling Franciosi, Chris Perfetti, François Arnaud, Tasha Smith, Lauren Graham, Susan Park, Cree, Katie Findlay

Streaming auf: Hulu

Während Sie dies lesen, ist das Sundance Film Festival 2026 in vollem Gange und die diesjährige virtuelle Ausgabe beginnt am 29. Januar, mit Dutzenden von Filmen, die der Öffentlichkeit per VOD zur Verfügung stehen. Für einen Vorgeschmack auf Sundance vom letzten Jahr empfehle ich jedoch das aktuelle Streaming Zwillingslosmit einer bemerkenswerten Doppeldarbietung von Dylan O’Brien als sehr unterschiedliche Brüder, die einem jungen schwulen Mann (James Sweeney) auf ganz unterschiedliche Weise begegnen. Ohne die großen Wendungen zu verraten, Zwillingslos funktioniert wirklich gut als Charakterstudie, die den Humor in der Trauer findet – eine ziemlich bemerkenswerte Leistung.

Der Fall und Aufstieg von Reggie Dinkins (FERNSEHER)

Erstellt von: Robert Carlock, Sam Means

Gießen: Tracy Morgan, Erika Alexander, Precious Way, Jalyn Hall, Bobby Moynihan, Daniel Radcliffe

Streaming auf: Pfau

Endlich eine TV-Show mit Tracy Morgan in der Hauptrolle, ausführende Produzentin ist Tina Fey! Morgan tut hier das, was er am besten kann, eine Energie, die durch Daniel Radcliffe als Dokumentarfilmregisseur, der die Lebensgeschichte von Morgans in Ungnade gefallenem Sporthelden erzählen soll, noch verstärkt wird. NBC hat die erste Folge von uraufgeführt Der Fall und Aufstieg von Reggie Dinkins am vergangenen Wochenende als Leckerbissen nach dem Fußball, die restlichen Folgen sollen im Februar Premiere haben, und ich muss sagen, das war ich auch ausgeknockt von einigen Witzen im Pilotfilm – und auch die nächsten drei Folgen enttäuschen nicht.

Mel Brooks: Der 99-jährige Mann (Film)

Geleitet von: Judd Apatow, Michael Bonfiglio

Streaming auf: HBO Max

Apropos lustige Menschen: Judd Apatow und Michael Bonfiglio führen bei diesem zweiteiligen dokumentarischen Porträt einer Legende Regie. Mit einer Menge Interviews mit Angehörigen, Mitarbeitern und Fans, Der 99-jährige Mann lässt Brooks größtenteils die Geschichte seines Lebens erzählen – es gibt keine äußerst schockierenden Enthüllungen (abgesehen von dem offenen Eingeständnis, dass Brooks seiner ersten Frau ein besserer Ehemann hätte sein können), aber es gibt viel Liebe und so viele urkomische Clips. Eine Anmerkung: Rob Reiner gehört zu den vorgestellten Interviewpartnern, und obwohl der Dokumentarfilm sich nicht dazu äußert, ist es dennoch herzzerreißend, sich daran zu erinnern, dass er nicht mehr hier ist.

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Der Morgen stirbt nie (Film)

Geleitet von: Roger Spottiswoode

Gießen: Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Joe Don Baker, Judi Dench

Streaming auf: Netflix

Vor ein paar Wochen wurde bekannt gegeben, dass 26 der 27 existierenden James-Bond-Filme zumindest für kurze Zeit auf Netflix verfügbar sein würden, und jetzt, da sie gestreamt werden, werde ich mich für meinen Lieblingsfilm von Pierce Brosnan entscheiden. Ich entschuldige mich bei jedem Teenager, den ich als Kind kannte, weil er es nicht mochte Goldeneyeaber Michelle Yeoh springt von einem verdammten Gebäude und fährt Motorrad, während sie an Bond Trumps Famke Janssen gefesselt ist und Kerle mit ihren Schenkeln tötet, tut mir leid, nicht leid. Der Morgen stirbt nie ist definitiv ein bisschen albern, vor allem dank Jonathan Pryce als szenenfressender Medienmogul mit einem U-Boot, aber habe ich schon erwähnt, dass Michelle Yeoh ein cooles Haus voller Sprengfallen und Waffen hat?

Weil ich verstehe, dass mein persönlicher Geschmack an Bond-Filmen ein wenig außerhalb der Norm liegt (obwohl ich sie auch liebe). Goldfinger und Daniel Craigs Casino Royale), bitte betrachten Sie dies als eine pauschale Empfehlung von Bond-Filmen im Allgemeinen. Wer weiß, was Denis Villeneuve letztendlich in das Franchise einbringen wird, aber ich wette, es wird verdammt cool.

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: Michelle Rabin!

Wer sind Sie? Fans von Matty Matheson sollten bereits mit der Köchin/Food-Stylistin/TV-Persönlichkeit Michelle Rabin vertraut sein, die ihren Verstand mit dem verbindet Tragen Star der Kochserie Nur ein Strich. Die Serie ist gerade für die dritte Staffel auf Netflix zurückgekehrt, in der Matheson und seine Crew unkonventionelle Küchen statt Mathesons heimischer Küche erkunden. Im Zentrum des Chaos steht Michelle, die dafür sorgt, dass das Essen auf dem Bildschirm zum Anbeißen gut aussieht. (Der Job des Food-Stylisten fasziniert mich. Es ist wirklich eine Kunst.)

Was empfehlen sie? Michelle hat eine vielseitige Mischung aus Comedy-Lieblingen sowie ein aktuelles FX-Mystery-Drama …

Eines sollte man über mich wissen: Ich schaue ungesund viel Fernsehen und Filme. Ich beobachte schamlos alles, was meine Streaming-Dienste mir bieten – und ja, ich bezahle für alles. Jeden Tag, wenn wir mit dem Schießen fertig sind Nur ein StrichIch muss mich vollständig dissoziieren und das Fernsehen ist meine bevorzugte Methode. Irgendwann war ich völlig besessen davon Ein Mord am Ende der Welt (Hulu). Es hat nichts Konkretes inspiriert Nur ein Strichaber es hat mir fantastisch geholfen, es zu vergessen.

Außerdem bin ich ein ewiger Fan von Mädchen (HBO Max) und Breite Stadt (Hulu, Paramount+). Ich bin auch gerade fertig geworden Ich liebe LA (HBO Max) und es hat mir so gut gefallen, dass ich mittlerweile in Rachel Sennott verknallt bin.

Vielen Dank an Michelle für diese Auswahl! Nur ein Strich wird jetzt auf Netflix gestreamt.

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

DIE 25 BESTEN FILME DES JAHRES 2025: Ein Video-Countdown (Film)

Bearbeitet von: David Ehrlich

Streaming auf: Vimeo

Jedes Jahr im Januar freuen sich die anspruchsvollsten Filmfans auf … Nein, nicht auf die Oscar-Nominierungen! Der epische Video-Countdown des Filmkritikers David Ehrlich mit seinen Lieblingsfilmen aus dem Vorjahr! Es ist immer ein atemberaubendes Musik- und Kinofest, das Herr Ehrlich auch als Spendenaktion für einen guten Zweck nutzt: In diesem Jahr bittet er um Spenden für den Palestine Children’s Relief Fund. Diese Videos sind ein wahrer Genuss, auch wenn Ihnen einige der aufgeführten Filme nicht bekannt sind, und ich möchte keinen einzigen Moment davon verderben, ich sage nur, dass Sie ihn sich ansehen sollten. Hier können Sie auch frühere Folgen ansehen. Zu Beginn jedes Videos: „Kopfhörer empfohlen.“

