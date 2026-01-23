Letztes Jahr nahm James Cameron die neuseeländische Staatsbürgerschaft an und erklärte, er habe die Idee, US-Staatsbürgerin zu werden, „überwunden“. In einer neuen Folge von Im Detail mit Graham Bensingerder gebürtige Kanadier Avatar Der Filmemacher erklärte, dass es bei seiner Wahl zwischen den beiden Ländern vor allem auf eines ankam: Vernunft.

„Machst du Witze? Wo würdest du lieber leben?“ sagte Cameron. „Ein Ort, der tatsächlich an die Wissenschaft glaubt und vernünftig ist und an dem Menschen geschlossen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten können, oder ein Ort, an dem jeder dem anderen auf den Leim geht, extrem polarisiert ist, der Wissenschaft den Rücken kehrt und im Grunde genommen in völliger Verwirrung wäre, wenn eine weitere Pandemie auftritt.“

Tatsächlich ist der schlechte Umgang der USA mit der Pandemie einer der Hauptgründe dafür, dass Cameron seinen Wunsch, Bürger der USA zu werden, aufgegeben hat, selbst nachdem er über 40 Jahre in Los Angeles gelebt hat. „(Neuseeland) hatte das Virus vollständig eliminiert“, sagte Cameron. „Sie haben das Virus tatsächlich zweimal eliminiert. Beim dritten Mal, als es in einer mutierten Form auftauchte, brach es durch. Aber glücklicherweise hatten sie bereits eine Impfrate von 98 %. Deshalb liebe ich Neuseeland. Die Menschen dort sind größtenteils gesund, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo die Impfrate bei 62 % lag, und das geht zurück – in die falsche Richtung.“

Als Bensinger andeutete, dass die Vereinigten Staaten immer noch „ein fantastischer Ort zum Leben“ seien, warf Cameron ein: „Ist das so?“ Bensinger fuhr fort: „Aber Neuseeland ist einfach atemberaubend schön“, worauf Cameron ruhig antwortete: „Ich bin nicht wegen der Landschaft da, sondern wegen der Vernunft.“

Seine Gefühle spiegeln Aussagen wider, die er Ende letzten Jahres gemacht hatte, als er sich vom „amerikanischen demokratischen Experiment“ abgewandt hatte. Im Gespräch mit BuzzFeed Canada sagte Cameron, er habe immer gedacht, dass in diesem Experiment „eine Menge Noblesse“ steckte: „Aber wo zum Teufel ist das geblieben? Ich bin drüber hinweg. Ich glaube, die Kanadier sind weit darüber hinweg.“

Cameron scheint es in Neuseeland gut zu gehen. Nicht nur das ist es, was ihm großen Erfolg beschert Avatar Filme, aber er betreibt auch die größte Bio-Kohlkohlfarm des Landes und beliefert Restaurants und Lebensmittelhändler, die direkt vom Bauernhof auf den Tisch kommen, mit Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl und anderem Gemüse. Beobachten Sie seinen Auftritt auf Im Detail unten.