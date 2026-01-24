Auf dem Höhepunkt in den 1970er Jahren Die Muppet-Show Es war eine sensationelle, inspirierende und feierliche Meta-Gute-Zeit, und mit der Hilfe von Sabrina Carpenter und dem ausführenden Produzenten Seth Rogen könnte dieselbe Magie jetzt möglich sein. Der Trailer zum neuen Special verrät, dass Kermit, Miss Piggy, Fozzie und Rowlf für eine neue Version der klassischen Varieté-Show zurück sind – laut offizieller Zusammenfassung: „Musik, Comedy und jede Menge Chaos werden vorprogrammiert sein, wenn die Muppets mit ihrem ganz besonderen Gast, Sabrina Carpenter, erneut die Bühne des ursprünglichen Muppet Theatre betreten!“

Zusätzlich zur menschlichen Besetzung (einschließlich Rogen und dem neu angekündigten Gaststar Maya Rudolph) Die Muppet-ShowBei seiner Rückkehr werden die erfahrenen Muppet-Darsteller Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman und Matt Vogel dabei sein. Goelz, so heißt es in der Pressemitteilung, ist seit über 50 Jahren ein Muppeteer, der im Original aufgeführt wurde Muppet-Showund brachte Charaktere wie Gonzo und Dr. Bunsen Honeydew „neben vielen anderen“ hervor.

Schauen Sie sich unten den ersten Trailer an. Die Sonderveranstaltung wird um 12:00 Uhr PT / 3:00 Uhr ET auf Disney+ und um 21:00 Uhr ET/PT auf ABC Premiere haben. Als Beweis dafür, dass Carpenter mit Leichtigkeit mit ihren schlauen Co-Stars mithalten kann, ist hier ihr jüngstes Erlebnis beim Tagestrinken mit Seth Meyers.

