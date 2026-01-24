Martin Short hat dabei einen kleinen Fauxpas begangen Nur Morde im Gebäude Hochzeit von Co-Star Selena Gomez mit Benny Blanco: Er schnitt versehentlich die Hochzeitstorte an, bevor sie serviert wurde.

Short besprach den Vorfall kürzlich bei einem Auftritt auf Jimmy Kimmel Live!die die Hochzeit von Gomez und Blanco in Santa Barbara als „perfekt“ und „wunderschön“ beschrieb. Beim Empfang saßen sie mit Short zusammen Nur Morde Co-Stars und Produzenten (darunter Steve Martin und Paul Rudd) in einem separaten Bereich im hinteren Teil des Veranstaltungsortes.

„Es gab eine Torte, eine Hochzeitstorte in unserer Abteilung, aber es war eine kleine Hochzeitstorte. Ich ging einfach davon aus, dass es für jede Abteilung hinten eine Hochzeitstorte gab“, sagte Short. „Also, nach ein paar Stunden, wissen Sie, und sie hatten ihre Hochzeitstorte noch nicht angeschnitten. Und nach ein paar Stunden sagte Steve (Martin), dass er gehen würde. Und ich sagte: ‚Oh, warte.‘ Weißt du, vielleicht hatte ich einen Cocktail getrunken. Ich weiß es nicht.“

Er fuhr fort: „Also sagte ich: ‚Oh, Steve, du kannst nicht gehen.‘ Ich hatte eine Gabel in meiner Hand. „Ohne ein Stück Hochzeitstorte kannst du noch nicht gehen.“ Und ich schneide die Hochzeitstorte auf einer Seite auf, schneide sie auf der anderen Seite auf, und dann schreien alle Leute in unserer Gruppe: „Marty!“ Es war DIE Hochzeitstorte. Ich habe versucht, es mit einer Gabel zu reparieren. Ich habe es versucht. Dies geschah etwa eine Stunde vor der Präsentation. Und so wandte ich mich an Paul Rudd und sagte: „Gehen wir also einfach?“

Kimmel zeigte dann ein Foto von Gomez und Blancos verpfuschtem Kuchen, der zweifellos durch Shorts Gabel verändert worden war. Er hat es nicht getan schrecklich Es war ein Job, das Problem zu beheben, aber sagen wir einfach, sein Versuch, den Schaden zu begrenzen, hinterließ einige Beweise. Sehen Sie sich unten das vollständige Interview von Short mit Kimmel an.

