Von der ersten Szene an Der MomentCharli XCX kämpft gegen die Unvermeidlichkeit, zusammenzucken. Der Höhepunkt des „Brat Summer“ 2024 ist gerade vorbei und Charli wird von ihrem Sozialassistenten Lloyd (Isaac Powell) durch ein Drehbuch für ein TikTok geführt, das sie drehen soll. Sie kann sich nicht darum kümmern, und Lloyd auch nicht – aber leider ist ein Markendeal ein Markendeal, und dem Produkt sollte es egal sein, ob sein Verkäufer „zuckend“ ist oder nicht.

In Charlis neuem Film unter der Regie des Musikvideoregisseurs Aidan Zamiri dreht sich alles um diese Momente des Kompromisses in der Welt eines Popstars, der einen Durchbruch erlebt. Es geht um die Spannung zwischen dem Ruhm des Erfolgs und dem immensen Druck, den sie verspürt, ihn zu wiederholen, um das menschliche Element des Künstlerdaseins, das bereitwillig gegen kommerziellen Gewinn eingetauscht wird, und um die Sicherung einer breiteren Zielgruppe von Verbrauchern. Es ist auch der Versuch einer Musikdokumentation unter dem Deckmantel einer Mockumentary; Obwohl der Film lustig, aber oft frustrierend ist, fällt es ihm nicht allzu schwer, zu entscheiden, um welchen Film es sich handelt.

Der Augenblick folgt Charli, während sie versucht, den Schwung beizubehalten Gör Sie folgte dem Auftrag ihres Plattenlabels und vertraute zunächst der Kreativdirektorin Celeste (Hailey Benton Gates) an, ihre bevorstehende Headliner-Tour zu produzieren. Aber Amazon Music bezahlt einen Konzertfilm und eine Dokumentation über die Tournee, und ihr Label hat den sehr anspruchsvollen, scheinbar geschmacklosen Regisseur Johannes Godwin (Alexander Skarsgård) engagiert, um die Leitung zu übernehmen.

Verwandtes Video

Celeste und Johannes streiten über ihre Visionen, wobei die Bemühungen des letzteren das gesamte Ethos von völlig gefährden Gör um die Tour zu einem typischen Pop-Spektakel und einem kommerziellen Hit zu machen. Unterdessen zehrt der Druck, weiterhin erfolgreich zu sein, sowohl Marke als auch Künstlerin zu sein und ihren eigenen authentischen Weg einzuschlagen, an Charli und führt dazu, dass sie zusammenbricht.

Obwohl es als Mockumentary angepriesen wird, ist der Rahmen dafür Der Moment deutet darauf hin, dass es eine Reaktion auf das Sein ist tatsächlich gefragt wurde von ihrem Team beauftragt, einen Konzertfilm und eine entsprechende Dokumentation über das, was sie erlebte, zu drehen. Der Moment erfindet einige zentrale Ereignisse der Headliner-Tour von Charli XCX zur Unterstützung von Göraber es macht auch deutlich, dass dies der Fall ist Die Wir sehen Charli XCX, keine andere, fiktive Figur als die, die wir kennen. Auf ihre früheren Touren und Alben wird verwiesen; die Lieder von Gör erscheinen und werden verwendet, um die Absurdität ihrer Situation zu kontextualisieren. Die Ereignisse des Films werden zu dramatischen alternativen Realitätsentscheidungen, aber es geht um Charlotte Aitchison, das junge Mädchen aus Essex, das zur Pop-Autorin wurde.

Also, Charli benutzt Der Moment als eine Art Meta-Schritt zur Untergrabung der Idee von Konzertfilmen und Hinter der Musik-Stildokumentationen. Es wird überhaupt nicht mit der gleichen Heiterkeit wiedergegeben wie beispielsweise Popstar: Never Stop Never Stop oder Das ist Spinal Tap, Stattdessen nimmt er sich selbst ernster und versucht, die authentische verwirrende Spannung darzustellen, die Charli damals empfand. Der Ton von Der Momentdann ist es etwas verwirrt; Es gibt einige klare Vorstellungen davon, wie hoch die Kosten dafür sind, ein echter Popmusik-Künstler im Kapitalismus zu sein, aber der alternative Handlungsstrang und die herausfordernden narrativen Entscheidungen machen es möglich Der Augenblick viel weniger subversiv als es sein möchte.