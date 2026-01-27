Die erste Staffel von Daredevil: Wiedergeboren war eine willkommene Rückkehr zum düsteren Ton der Marvel’s Defenders-Serie (ursprünglich für Netflix produziert) und der Trailer zur zweiten Staffel deutet darauf hin, dass Matt Murdock (Charlie Cox) möglicherweise weiter vorangetrieben wird als je zuvor. Auch in diesem ersten Teaser-Trailer sind unerwartete Anflüge von Surrealität zu finden, der die Rückkehr von Krysten Ritter als hart schlagende und trinkfreudige Jessica Jones hervorhebt, die wieder einmal keine Geduld für Matts Drama hat.

Der offiziellen Zusammenfassung zufolge zermalmt Staffel 2 „Bürgermeister Wilson Fisk New York City mit Füßen, während er den Staatsfeind Nummer eins jagt, den als Daredevil bekannten Bürgerwehrmann von Hell’s Kitchen. Aber unter der gehörnten Maske wird Matt Murdock versuchen, sich aus den Schatten zu wehren, um das korrupte Imperium des Kingpins niederzureißen und sein Zuhause zu erlösen. Widerstand leisten. Rebellieren. Wiederaufbauen.“

Der neue Trailer zeigt auch, wie Karen Page von Deborah Ann Woll einige intime Momente mit Matt erlebt und wie Kingpin von Vincent D’Onofrio in den Boxring hüpft. Ayelet Zurer, Wilson Bethel und Margarita Levieva sind ebenfalls für ihre Rückkehr in die zweite Staffel bestätigt, und Matthew Lillard schließt sich der Besetzung als „der mysteriöse Mr. Charles“ an.

Daredevil: Wiedergeboren Die Premiere der zweiten Staffel findet am 24. März auf Disney+ statt. Schauen Sie sich unten den ersten Trailer an und sehen Sie, wo die erste Staffel auf unserer Liste der besten Fernsehsendungen des Jahres 2025 landete.