Handlung: Bruce Campbells Ash ist zurück in der Hütte im Wald. Wie ist das nach dem ersten möglich? Evil Dead? Warum sollte er jemals in eine verlassene Hütte zurückkehren? Was hat es damit auf sich, dass seine neue Freundin die Halskette aus dem ersten Film hat? Keine dieser Fragen spielt eine Rolle.

Was tut Die Sache ist, dass Ash zurück ist, und das Gleiche gilt für die bösen Geister von außerhalb dieses Reiches. Ash muss nun noch ein paar Nächte in der Hütte überleben und gegen Zombies, unsichtbare Wesen und sich selbst kämpfen. Mit einer neuen Besetzung von Charakteren mit unterschiedlichem Verständnis der Ereignisse greifen Rami und Campbell die Prämisse des Originals auf Evil Dead Diese klassische Fortsetzung bietet ein neues Maß an Horror, Spaß und Absurdität.

Hat Bruce Campbell einen Cameo-Auftritt?: Raimi und Co. mussten im Original gewusst haben, dass sie mit Campbell’s Ash auf Gold gestoßen waren Evil DeadWeil Evil Dead II stellt Campbell in den Vordergrund und lässt ihn so wild laufen, wie sein Herz es wollte. Ich meine, er hat seine Freundin bereits enthauptet und ist nach 10 Minuten besessen. Es ist diese Absurdität, die Ash vom „Protagonisten in einem Kult-Horrorfilm“ zu einer Kultikone mit Kettensägen gemacht hat.

Angelegenheiten der Raimi-Familie: Ted Raimi hat sich vom toten Körper zum untoten Körper entwickelt Evil Dead II, spielt die besessene Henrietta, die zombifizierte Frau von Professor Knowby und eine der Hauptgegnerinnen in der zweiten Hälfte des Films.

Wildeste Kamerabewegung: Wie sein Vorgänger Evil Dead II liebt seine subjektiven POV-Aufnahmen, und wie bei allem anderen im Film ist ihr Einsatz in der Fortsetzung noch dramatischer und hektischer. Von dem unsichtbaren Wesen, das Ashs Auto verfolgt, bis hin zu Professor Knowbys verzerrtem Versuch, in das Reich der Lebenden einzudringen, bleibt die Einnahme der Perspektive von Nicht-Menschen einer der besten Tricks überhaupt Evil Dead’s Buch.

Am wildesten kommt es jedoch während Ashs Kampf mit Henrietta. Anstatt sie direkt aus der POV aufzunehmen, ist die Kamera auf ihrer Schulter montiert. Dann werden wir mit einer Perspektive konfrontiert, die Fans von Third-Person-Shootern vertraut ist, während Ash auf Henrietta und die Kamera einschlägt.

Wichtigste Requisite: Evil Dead II An unvergesslichen Requisiten mangelt es nicht. Ashs Kettensäge wurde zu einem festen Bestandteil der Serie und jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich den lachenden dämonischen Hirschkopf. Am beeindruckendsten, sowohl technisch als auch sonst, ist Ashs körperlose, antagonistische Hand. Es gibt Campbell nicht nur die Lizenz, sich in einer der urkomischsten Szenen des Films so richtig in Szene zu setzen (ich würde mir zwei Stunden lang ansehen, wie Ash ihm Teller über den Kopf schlägt), es ist auch die Pointe zum witzigsten Jump-Scare Evil Dead II zu bieten hat: „Baby, ich halte deine Hand nicht.“

Das denkwürdigste Zitat: Da ein großer Teil der 1980er Jahre zwischen den ersten beiden „Evil Dead“-Filmen lag, hatte sich die Ästhetik Hollywoods zu dieser Zeit drastisch verändert Evil Dead II kam vorbei. Wobei der erste Film den düsteren, moralisch zermürbenden Schrecken der 70er Jahre nachempfunden war Kettensägenmassaker in Texas oder Letztes Haus auf der linken Seite, Evil Dead II verfolgte Film-Franchises mit etwas mehr Flair und Sinn für Humor (drei Albtraum in der Elm Street Filme, satte sechs Freitag, der 13 Filme).

Dies machte es Raimi offensichtlich leichter, die Absurdität seiner besonderen Art des Horrors zu erkennen, die sich nicht zuletzt in dem Sammelsurium an Einzeilern manifestierte, die über den gesamten Film verteilt waren. Obwohl „Swallow This“ knapp auf dem zweiten Platz liegt, gibt es etwas ikonischeres im Repertoire von Evil Dead, als dass Ash chirurgisch eine Kettensäge an seiner kürzlich amputierten Hand befestigt, in die Kamera grinst und ein charismatisches „Groovy“ ausstößt? Ich denke nicht.

Das EDCU: The Evil Dead Cinematic Universe: Wäre Raimi nie zurückgekehrt, um die Evil Dead-Reihe fortzusetzen, wäre der Originalfilm ein Kultklassiker des Independent-Horrors geblieben. Es war Evil Dead II, Dies gab der Evil Dead-Franchise jedoch das Erbe, das sie verdiente. Dies erhöht nicht nur die Prämisse des Originals, sondern lässt auch die Ereignisse von vorausahnen Armee der Dunkelheit, Evil Dead II hat einen unglaublich gut gemachten Low-Budget-Horrorfilm zu einem ikonischen filmischen Meilenstein einer Horror-Franchise gemacht – und wahrscheinlich zur beständigsten Horror-Franchise der 80er Jahre.

Das Urteil: Raimi betrat die Bühne mit seinem bereits definierten Stil. Seine thematischen Interessen, visuellen Eigenheiten und sein tonales Spiel waren bereits bei der Entstehung des ersten Werkes etabliert Evil Dead verteilt wurde. Was Evil Dead II Im Vergleich dazu steht Raimis neu gewonnenes Selbstvertrauen und seine Freiheit, die mit der Anerkennung seiner früheren Arbeit einhergingen. Er und Campbell hielten für den Film nichts zurück und machten ihn zum reinsten Destillat von Raimis künstlerischer Vision in seiner gesamten Filmografie. Es ist das Pulp Fiction zu seinem ReservoirhundeDie Königliche Tenenbaums zu seinem Flaschenraketeund es ist das Beste, was Raimi zu bieten hat. — J. Krüger

Betrachten Evil Dead II Jetzt auf The Roku Channel, Kanopy und Hoopla oder auf VOD über Apple TV und Amazon.