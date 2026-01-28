Die barbarische Ermordung des Intensivpflegers Alex Pretti durch ICE-Agenten in Minneapolis am Wochenende hat in weiten Teilen des Landes tiefe Spuren hinterlassen. Sogar die Trump-Administration scheint zu erkennen, dass es keinen glaubwürdigen Weg gibt, den Vorfall zu ihren Gunsten auszunutzen, und Berichte deuten nun darauf hin, dass die Besetzung der Stadt durch die ICE bald zu Ende sein könnte. Zumindest wurde der ICE-Kommandant Greg Bovino bereits degradiert, und auch der DHS-Chef befindet sich Berichten zufolge auf dünnem Eis (Wortspiel beabsichtigt).

Wie zu erwarten war, thematisierten am Montagabend Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jon Stewart und Seth Meyers in ihren Monologen den Mord an Pretti und die anfänglichen Versuche der Trump-Regierung, das Narrativ zu kontrollieren, indem sie ihn als inländischen Terroristen darstellten, der ein Massaker anrichten wollte.

Kimmel beklagte, dass es sich anfühlte, als würden die Amerikaner „gezwungen, ein Spiel zu spielen, das keine Regeln kennt“. Er fügte hinzu: „Wir sehen Videos, in denen einer unserer amerikanischen Landsleute eindeutig von der ICE hingerichtet wird, und sie geben nicht einmal zu, dass es ein Fehler war.“

Colbert tadelte die Behauptung, dass die ICE die „Opfer“ seien, und sagte: „Maskierte Geheimpolizisten, die ungestraft unschuldige Menschen erschießen, sind keine Opfer. Sie könnten nur dann als Opfer betrachtet werden, wenn es sich um schwachsinnige Individuen handelt, die von Donald Trump in die Dunkelheit geführt werden und jetzt Teil eines bösen Systems sind, das für den Rest ihres Lebens an ihnen haften bleibt wie heißer schwarzer Teer. Und ich würde vorschlagen, von jetzt an zu Hause zu kochen, Jungs, denn keine Mahlzeit wird jemals unbespuckt bleiben.“ (Greg) Bovino beschwerte sich darüber, dass die Leute sie Nazis nennen, aber das ist ein unfairer Vergleich, die Nazis waren bereit, ihr Gesicht zu zeigen.“

Seth Meyers lobte die Tausenden Menschen, die nach Prettis Tod friedlich auf die Straße gingen, und kommentierte: „Die Barbarei, die wir von der Regierung gesehen haben, ist herzzerreißend, aber die Reaktion des amerikanischen Volkes ist ermutigend.“

Und Jon Stewart stellte die Frage, ob Prettis größtes „Verbrechen“ in den Augen der Regierung einfach darin bestand, ein „Zeuge zu sein, der die Wahrheit ans Licht brachte“. Stewart bemerkte: „Sie lügen. Wir haben es gesehen. Und so dreist lügen sie, wenn sie wissen, dass wir die Wahrheit gesehen haben. So lügen sie, wenn sie wissen, dass wir es wissen. Stellen Sie sich vor, wie sie lügen, wenn es keine Beweise gibt, die ihnen widersprechen. Und vielleicht erklärt das mehr als alles andere, warum Alex Pretti wirklich eine Bedrohung war. Weil er eine Waffe schwang: eine handgeführte Waffe aus Aluminium, 1080p, 60 fps mit Massenbeleuchtung. Denn es gibt nichts Gefährlicheres gegenüber einem Regime, das auf Lügen basiert, als Zeugen, die die Wahrheit erfassen.“

Ein Late-Night-Moderator entschied sich jedoch, überhaupt nicht auf die Ereignisse des Wochenendes einzugehen: Prettis Name fehlte auffällig bei Jimmy Fallon Heute Abend Show Monolog. Auch wenn er sich in den späten Abendstunden oft als „unpolitische“ Alternative darstellt, war Fallons Versäumnis eklatant, insbesondere angesichts der Tatsache, dass er eine prominente politische Persönlichkeit, den New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani, als Überraschungsgast im selben Segment willkommen hieß.

Andererseits hat Fallon die Schießerei auf Nicole Good auch nicht angesprochen, also folgt er vielleicht nur dem Mantra Sehen Sie nichts Böses, hören Sie nichts Böses, rufen Sie nichts Böses aus.