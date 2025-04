Lady Gaga schloss die erste Nacht von Coachella 2025 ab und brachte ihren dynamischen Performance-Stil in die Wüste in einem charakteristisch engagierten, hochchoreografierten Headliner-Set, das bereits zu den besten in der 25-jährigen Geschichte des Festivals gehört.

Das 20-Song-Set war in fünf Akte unterteilt: „Akt I: von Velvet und Laster“, „Akt II: Und sie fiel in einen gotischen Traum“, „Akt III: Der schöne Albtraum, der ihren Namen kennt“, „Akt IV: Sie ist, sie zu verlieren“ und „Finale: Eternal Aria of the Monster Heart“. Es begann mit einer aufgezeichneten Nachricht, die von zwei Versionen von sich geäußert wurde, die rot gekleidet und in Weiß gekleidet waren und sagte: „Sie und ich werden einen Weg finden, als Zwillinge zu leben, aber ich werde wissen, ob am Ende der Herrin von Mayhem gewinnt.“

Die Aufführung war eine lebendige Reflexion der Dualität im Herzen ihres neuesten Albums, Chaos. Während des gesamten Sets wechselte sie zwischen hellen und dunklen Looks und verkörperte den inneren Konflikt und den Gleichgewicht zwischen den gegnerischen Kräften, die das Album untersucht. Dieses Thema wurde während des „Poker Face“, in dem sich Gaga kämpfte, von einem echten Schachbrett weiter unterstrichen. An einem anderen Punkt tauchte sie sich während „Perfect Celselity“ in eine Skelettegrube ein. Wie für die Setlist wurde sie hauptsächlich aus gezogen Chaossowie Songs wie „Judas“, „Paparazzi“, „Alejandro“, „Born This Way“ und „Shallow“.

Hier ist, was unser Paolo Ragusa auf dem Boden in Coachella über Gagas Headliner -Performance zu sagen hatte: „Mutter Monsters Set drehte sich absichtlich um ihr letztes Album,: ChaosEine Karriereversuche scheinbar weniger wichtig als das fleischliche Drama ihrer gegenwärtigen Zeit. In Bezug auf Coachella -Headliner -Performances ist es schwierig, an einen anderen Künstler als Beyoncé zu denken, der so aufwändige, filmische Bewegungen aufweist. Es war das fesselndste Musik, das Gaga mit Skala spielte, die die erhöhte Aufregung ihrer Ausgabe maximiert – sie schrie, hievte und schmerzte die Stunde der Show und 45 Minuten. Es diente als großartige Vorschau ihres bevorstehenden „Mayhem Ball“, der die dunkelsten Modi ihrer Kunst mit ihrer herausragenden Showmanship nahtlos überbrückt. (Parris Goebels) Choreografie war verwirrend und die Sets waren so ausführlich wie immer. Wie ein Großteil ihrer aktuellen Arbeiten zeigten die Detailniveau und die atemberaubende Hinrichtung, dass Lady Gaga eine beispiellose Theaterkünstlerin mit einem starken Katalog und darauf bestehen, ihre lebenden Sets auf absurde Ebene der Präzision und Intensität zu bringen. Kurz gesagt, sie hat es wieder getan – und es war eine der beeindruckendsten Popmusik in der Geschichte des Festivals. “

Der Coachella -Auftritt – den sie in der zweiten Woche des Festivals mit einer weiteren Aufführung am 18. April wiederholen wird – landet vor ihrer bevorstehenden Tour „The Mayhem Ball“. Das nordamerikanische Bein beginnt mit mehreren Nächten in Las Vegas nach einer Reihe von Shows in Mexiko -Stadt, Rio de Janeiro und Singapur. Holen Sie sich hier Tickets.

Lady Gagas Coachella 2025 SetList:

Akt I: von Samt und Laster

Bloody Mary

Abrakadabra

Judas

Scheiße

Garten von Eden

Pokergesicht

Akt II: Und sie geriet in einen gotischen Traum

Perfekte Berühmtheit

Krankheit

Paparazzi

Alejandro

Das Tier

Akt III: Der schöne Albtraum, der ihren Namen kennt

Killah (mit Gesffelstein)

Zombieboy

Sterben mit einem Lächeln

Wie schlimm willst du mich

Akt IV: Sie zu wecken bedeutet, sie zu verlieren

Schatten eines Mannes

Auf diese Weise geboren

Flach (Lady Gaga & Bradley Cooper Cover)

Verschwinden in dich

Finale: Ewige Arie des Monsterherzes

Schlechte Romantik