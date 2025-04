Schauspieler Mickey Rourke wurde ausgeschaltet Promi Big Brother UK Nach einer Reihe unangemessener Kommentare und inakzeptables Verhalten gegenüber anderen Teilnehmern.

Der 72 -jährige Rourke wurde Anfang dieser Woche eine Warnung ausgestellt, nachdem der Popsänger Jojo Siwa, der schwul ist, einen homophoben Slur verwendet hatte. Jetzt wurde er aus der Serie stammt, nachdem er nach einer Meinungsverschiedenheit mit Chris Hughes als „bedrohlich und aggressiv“ eingestuft wurde.

„Mickey Rourke hat zugestimmt, heute Abend das Promi Big Brother House nach einer Diskussion mit zu verlassen Big Brother In Bezug auf die weitere Verwendung unangemessener Sprache und Fälle inakzeptabler Verhaltens Promi Big Brother UK in einer Erklärung bestätigt.

Der Vorfall mit Siwa veranlasste auch die Schauspielerin Bella Thorne, ihre eigenen Vorwürfe gegen Rourke vorzulegen, und enthüllte Details ihrer beunruhigenden Erfahrung mit ihm im Film 2020 Mädchen. Thorne beschrieb es als „eine der schlimmsten Erfahrungen aller Zeiten“ und beschuldigte Rourke mehrerer Fehlverhalten im Set, einschließlich eines störenden Vorfalls mit einer Metallmühle, die angeblich Verletzungen verursacht hat.

Verwandte Video

„Ich musste mit diesem Mann arbeiten – in einer Szene, in der ich auf meinen Knien bin und mit meinen Händen um meinen Rücken gebunden ist. Er soll einen Metallschleifer an meine Kniekappe nehmen und er benutzte ihn stattdessen durch meine Jeans auf meinen Genitalien.

Rourkes Vertreter bestritten die Behauptungen von Thron in einer Erklärung und schrieb: „Wir sind uns der zutiefst beunruhigenden Aussagen von Bella Thorne in Bezug auf ihre Erfahrung am Set mit Herrn Rourke während der Produktion eines früheren Films bewusst. Diese Behauptungen sind äußerst ernst. Herr Rourke achsam, der berücksichtigt war. Aus dem Respekt vor allen beteiligten Parteien und angesichts der Schwere der Behauptungen wird er zu diesem Zeitpunkt darauf vorbereitet, weiter zu kommentieren.