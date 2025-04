Charli XCX brachte all ihr Charisma, Chaos und Club Kid Energy in ihr Set bei Coachella 2025 und beleuchtete die Hauptbühne bei den Feierlichkeiten am Samstagabend.

Während Brat Summer längst endete (oder hat es?), Hat das Set bewiesen, dass das aufmerksamkeitsstarke Album immer noch viel Runway hat. Der Grammy -Gewinner spielte eine Reihe von Schnitten aus der LP und begrüßte gleichzeitig ein Trio von besonderen Gästen. Ihre Mitarbeiter von „Sweat Tour“, Troye Sivan, tauchte für „Talk Talk“ an. Lorde machte einen Überraschungs -Cameo, um sich Charli für das „Mädchen, so verwirrend“ -Remix anzuschließen. Und Billie Eilish erschien für das Live -Debüt des Remix „Guess“.

An anderer Stelle im Set spielte Charli Songs wie „von Dutch“, „Apple“, „Sympathy is a Messer“, „365“ und „Track 10.“. Sie schloss die Show mit „I Love It“, bevor sie eine Videobotschaft anzog, was darauf hindeutet, dass der Brat Summer möglicherweise doch nicht vorbei ist:

„Vielen Dank Coachella. Bedeutet das, dass der Brat -Sommer endlich vorbei ist?

Die Coachella Performance von Charli XCX kommt vor der Reihe zusätzlicher Festivalauftritte 2025, darunter Glastonbury, Lido Festival in London und ParkLife in Manchester. Sie wird auch den Rest des Frühlings mit der „Brat 2025 Arena Tour“ auf der Straße verbringen, die in Austin, Minneapolis, Rosemont und Brooklyn Stopps bietet. Ihre „Schweiß“ -Tour mit Troye Sivan war eine der besten Live -Shows des letzten Jahres. Holen Sie sich also Tickets für ihre bevorstehende Tour hier, um die Party am Laufen zu halten.

Die vielbeschäftigte Frau, Charli, tritt auch in ein Kapitel mit schauspielerischen Auftritten ein, einschließlich eines neuen A24 -Films mit dem Titel “ Der Moment. Bis zum offiziellen Eintreffen ihres großen Bildschirms, lernen GÖRUnser Lieblingsalbum von 2024.

