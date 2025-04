Bill Maher hat Donald Trump nach einem privaten Abendessen mit ihm im letzten Monat gelobt.

Ja, obwohl Maher jahrelang gegen Trump in seiner HBO -Show verbracht hat, Echtzeit mit Bill MaherDer Komiker hat seine Sicht auf den Präsidenten gemildert, nachdem er am 31. März am 31. März am 31. März zu einem Abendessen, das von langjähriger Maga-Supporter, Kid Rock, organisiert wurde.

Wie Maher während des Monologs am Freitag erzählte EchtzeitTrump war „gnädig“ und „viel selbstbewusster als er in der Öffentlichkeit zulässt“, scherzte Witze, bat um die Gedanken anderer und zeigte sich nicht, dass es sich um abweichende Meinungen handelt. „Nur für den Anfang: Er lacht“, sagte Maher. „Ich habe ihn nie in der Öffentlichkeit lachen gesehen. Aber er tut es, auch bei sich selbst. Er ist nicht falsch.“

Verwandte Video

Maher behauptete, Trump habe sogar das Wort „verloren“ verwendete, um das Ergebnis seines Gebots für die Präsidentschaft 2020 zu beschreiben. „Ich sagte: ‚Wow, ich hätte nie gedacht, dass du das sagen hörst“, erinnerte sich Maher. „Er wurde nicht verrückt.“

Maher lobte daraufhin einige von Trumps kontroverse Politik, wie die Regierungszeit in Dei (die Maher zu weit gegangen war, „zu weit gegangen“), seine Aktion gegen Trans -Athleten, seine Einwanderungspolitik, seine Unterstützung für Israel und vieles mehr. Obwohl Maher klarstellte, dass er immer noch Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten hatte, erklärte er: „Eine verrückte Person lebt nicht im Weißen Haus. Eine Person, die dort eine verrückte Person im Fernsehen spielt, von dem ich weiß, dass es beschissen ist. Es ist einfach nicht so beschissen, wie ich es dachte.“

Maher war offensichtlich so beeindruckt von der Gastfreundschaft, dass er sich fragte, als er nach Hause kam und in einer Pressekonferenz Clips von Trump beobachtete, fragte sich: „Wer ist es Das Kerl? Was ist mit Glinda, der guten Hexe, passiert? “

Zugegeben, Maher erkannte zumindest an, dass Trumps erträglicher privater Persona keine Entschuldigung für seine öffentliche Person und Handlungen ist. „Schau, ich verstehe es-es spielt keine Rolle, wer er bei einem privaten Abendessen mit einem Comedian ist, es ist wichtig, wer er auf der Weltbühne ist“, sagte er, bevor ein letzter Selbstergut nach Selbstversorgung bestreut. „Ich nehme es nur als positiv ein, dass diese Person existiert. Weil alles, was ich jemals an ihm mochte, war – ich schwöre auf Gott – abwesend, zumindest in dieser Nacht mit diesem Kerl.“

Sehen Sie sich den vollen Monolog von Maher unten an.

In anderen Maher News wurde Al Pacino im vergangenen Herbst offensichtlich von seiner 30-jährigen Baby Mama für den Komiker abgeladen.

https://www.youtube.com/watch?v=rxlopbcfxpq