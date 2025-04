Weezer ließ sie kürzlich von einem Vorfall mit Schlagzeilen nicht davon abhalten, am Samstag (12. April) beim Coachella Festival eine herausragende Leistung zu liefern. Die Los Angeles-Band, die in letzter Minute zum Fest stand, spielte eine 12-Song-Reihe von Fanfavoriten und ein Cover eines Metallica-Klassikers.

Es war erst vor wenigen Tagen, als die Frau von Bassist Scott Shriner, Jillian Lauren, von der Polizei erschossen und anschließend wegen versuchten Mordes in einem bizarren Fall verhaftet wurde, in dem eine Fahndung für drei Personen, die an einer Hochgeschwindigkeitsjagd beteiligt waren, mit einem der Verdächtigen auf dem Eigentum des Paares verwickelt war.

Trotz des hochkarätigen Vorfalls haben Shriner und Weezer ihren Auftritt von Coachella auf der Mojave-Bühne vorangebracht, und die Fans wurden mit einem Set verwöhnt, das das multiplatinische Debüt der Band, auch bekannt als „The Blue Album“, ins Rampenlicht stellte. Tatsächlich spielte Weezer fünf Songs aus der LP von 1994, darunter der Set-Opener „My Name is Jonas“, zusammen mit „Underone-The Sweater Song“, „Surf Wax America“, „Say It’s So“ und der Set-Croser „Buddy Holly“.

Verwandte Video

Die Band hatte während des Dialogeingangs von „Underone-The Sweater Song“ ein wenig Spaß, wobei der Gitarrist Brian Bell alles über Coachella machte, einschließlich der Erwähnung einer After-Party in Green Day’s Ankleideraum. Sie haben auch die Texte auf „Beverly Hills“ umgeschaltet, schrien, „Leben in Coachella, Kalifornien.“

Es ist kein Geheimnis, dass Frontmann Rivers Cuomo ein Metalhead war, als er aufwuchs, und er zeigte seine Liebe zu Metallica, als Weezer „Enter Sandman“ 10 Songs in das Set bedeckte und einen massiven Gesang von der Menge hervorrief. Cuomo spielte während der Metallica -Abdeckung ein blasiges Solo und arbeitete sogar in einem kleinen Geschmack von „Buddy Holly“.

Weezer wird im Mai eine Handvoll US -Festivals spielen, gefolgt von einigen weiteren im Herbst (mit hier erhältlichen Tickets). Sie werden auch in Großbritannien und Europa ab Juni für eine Reihe von Festivals und Headliner -Shows treffen.

Anmerkung des Herausgebers: Weitere Berichterstattung über Coachella 2025

Setlist:

Mein Name ist Jonas

Hash Rohr

Schweinefleisch und Bohnen

Rückgängig gemacht – der Pulloverlied

Insel in der Sonne

Das gute Leben

Perfekte Situation

Surf Wachs Amerika

Beverly Hills

Betreten Sie Sandman (Metallica -Abdeckung mit „Buddy Holly“ -Ertease)

Sag es ist nicht so

Kumpel Holly