Die neue Apple TV+ Serie Das Studio macht seine These -Aussage in seiner ersten Folge ziemlich deutlich, da der neu geprägte Studio -Chef Matt Remick (Seth Rogen) über seinen neuen Job und den ganzen Mist, an dem es sich befindet, ausflippt. Patty Leigh (Catherine O’Hara), die Frau, deren Job Matt nur nahm: „Aber wenn alles zusammenkommt und Sie einen guten Film machen … es ist für immer gut.“

Was es braucht, um tatsächlich erstellen Ein guter Film ist jedoch die Comedy-Engine, die die erste Staffel mit 10 Folgen betreibt, ein Star-eingeweicht Hommage an die besten und schlimmsten Instinkte von Hollywood. Erstellt von Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory und Frida Perez mit Episoden, die von Rogen und Goldberg inszeniert sind, gibt es einen Surrealismus, der als Matt und sein Crack -Team versucht, das Chaos der Filmproduktion und -marketing zu jonglieren, das Nightmare, das die Hollywood -Dream -Fabrik ist.

Doch während einige Szenarien sich anfühlen könnten leicht Um der Geschichte willen übertrieben, ist es schwer zu beschuldigen Das Studio Unrealistisch zu sein, wenn eine der wichtigsten laufenden Handlungen darin besteht, einen Vier-Quadranten-Familienfilm mit großem Budget zu machen, der sich um eine berühmte Getränkemarke basiert. (Post-Emoji -FilmSchließlich ist es ziemlich unmöglich zu sagen beliebig Idee ist zu lächerlich.)

Die gefälschten Filme, die von „Continental Studios“ gedreht werden, sind gerade so falsch genug im Konzept, um die Dinge fiktiv zu fühlen und gleichzeitig ziemlich glaubwürdig zu sein. (Schießerei an Matt, weil er mindestens zwei Frauen eingestellt hat, um groß an Das Studiowissen Sie, dass jederzeit Sie jemanden auf dem Bildschirm sehen, der wie eine berühmte Person aussieht – es Ist Diese berühmte Person und sie spielen sich selbst und je nachdem, wer sie sind, sie könnten ihr eigenes Bild total in die Luft jagen.

Der kurz list of announced guest stars is: Aaron Sorkin, Adam Scott, Anthony Mackie, Antony Starr, Bryan Cranston, Charlize Theron, Dave Franco, Dewayne Perkins, Greta Lee, Ice Cube, Jean Smart, Johnny Knoxville, Josh Hutcherson, Keyla Monterroso Mejia, Lil Rel Howery, Lucia Aniello, Martin Scorsese, Nick Stoller, Olivia Wilde, Paul Dano, Paul W. Downs, Pete Berg, Quinta Brunson, Ramy Youssef, Ron Howard, Sarah Polley, Steve Buscemi, Zac Efron, Zack Snyder, Ziwe und Zoë Kravitz. Wieder ist das das kurz Liste der Leute, die Rogen vielleicht einen Gefallen schuldeten – oder die die Chance zum Spielen haben wollten.

Als Matt verschwindet Rogen nicht genau in der Rolle, aber der Charakter fühlt sich immer noch gut definiert-insbesondere sein verzweifeltes Bedürfnis, von den Prominenten gemocht zu werden, deren Karrieren er jetzt ein Mangel an Macht hat, das in direktem Konflikt mit einem gewissen Mangel an moralischem Mut besteht. Matt will ein Freund des Künstlers sein, ein Erlöser des großen Kinos… und er möchte auch seinen Job behalten.

In der Zwischenzeit ist Ike Barenholtz als Matts Nummer zweier Mann der Weiße, den Sie gerne hassen, und ein Manager, der sich mehr auf das Gewinnen als auf Kunst konzentriert – obwohl er am Ende des Tages immer noch Matts bester Freund ist, ein trauriger Zustand für beide. Chase Sui fragt sich die Tränen in ihre Ecke des Rampenlichts als kürzlich beworbener kreativer Manager, der keine Geduld hat, als „D-Girl“ bezeichnet zu werden (auch wenn es sich um einen Hinweis darauf handelt Die Sopranos), während O’Hara ihre Rolle als Patty eine wundervolle Grit einbringt. Und Kathryn Hahn hat Magie als Marketing-Chef Maya-nur ihre sich ständig verändernden Mode- und Getränkeentscheidungen verfolgt, ist unglaublich.

Alle diese Charaktere sind durch eine kollektive Besessenheit mit Filmen auf einer bestimmten Ebene zusammengebunden – weil es eine solche Liebe zu gibt die Filme In dieser Serie durchdrungen, zusammen mit einem gesunden Sinn der Skepsis. Eine der subtileren Referenzen ist die Continental Studios Head Griffin Mill, ein Charaktername -Fans von Robert Altmans brillante Showbiz -Satire Der Spieler wird erkennen. Während die Figur von Bryan Cranston in dieser Serie in mehreren Ebenen des coolen Studios, das von Tim Robbins gespielt wurde, sehr unterschiedlich ist, ist die Hommage ein klares.

Die meisten Episoden fungieren als Standalones, mit einem spezifischen Fokus, der wirklich die Vorteile des episodischen Formats spricht: Wir erhalten eine Ode an die Kraft der One-Shot/Long-Take-Filmemachen-Technik mit einer Episode über das Schießen eines Oners, der auch eine Oner ist-es ist die zweite Folge mit dem Titel „The Oner“. Eine Episode huldigt das Film Noir-Genre sowohl auf offensichtliche als auch auf nicht offensichtliche Weise. Es gibt einen Krieg um einen Parkplatz und eine Reise zu den Golden Globes. All es geht an Orte, die Sie nie erwarten würden.

Währenddessen behalten die Schöpfer eine echte Perspektive, wie viel all dies tatsächlich bedeutet Im großen Schema der Dinge, mit einer der erschreckendsten (aber auch urkomischen) Episoden der Saison, die sich auf Matt konzentriert, die mit seiner neuen Doctor-Freundin (Rebecca Hall, einem seltenen Beispiel für einen bekannten Schauspieler, der sich nicht auf dem Bildschirm spielt, an einer Spendenaktion teilnahm). Matt möchte nur, dass die anderen Ärzte anerkennen, dass das, was er tut, genauso wichtig ist wie das, was sie tun. Die tatsächlichen Ärzte … haben ihre Zweifel.

Jeder in dieser Show ist gestresst und besessen und sperrt am Rande des Wahnsinns. Jeder würde wahrscheinlich glücklicher sein, bei einem Ziel zu arbeiten und in eine liebevolle Familie nach Hause zu gehen. Und doch gibt es keinen Ort, den sie lieber sein würden. Es ist eine Show, die im Kern Hollywoods innere Arbeiten besser versteht als fast jedes andere Projekt, das über Hollywood gemacht wurde – weil es die Unsterblichkeit versteht, die durch einen großen Bildschirm Erfolg ermöglicht wird, und vor allem die kleinen Wunder, die erforderlich sind, um jemals etwas Gutes zu machen.

Die ersten beiden Folgen von Das Studio Streamen jetzt auf Apple TV+. Neue Folgen werden wöchentlich mittwochs debütieren. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.