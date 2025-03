Barry Jenkins hat Zendaya als legendärer Sängerin Ronnie Spector in der kommenden Biopic von A24 angemeldet Sei mein Baby.

Wie im Jahr 2020 berichtet, war Spector eine ausführende Produzentin des Films, bevor sie im Jahr 2022 starb, und sie wählte Zendaya persönlich für die Rolle aus. Das Biopic wird aus Spectors 1990er Memoiren angepasst, Sei mein Babygemeinsam mit Vince Waldron geschrieben.

Der Film wird erwartet, dass er sich auf das Leben und die Beziehung des Sängers zum unruhigen Produzenten Phil Spector konzentriert, berichtet Deadline. Dave Kajganich (Knochen und allesAnwesend Suspiria) Wurde zum Schreiben des Originaldrehbuchs angezapft.

Verwandte Video

Der geborene Veronica Bennett, Spector, stieg als Leadsänger der Mädchengruppe der 1960er Jahre, die Ronettes, bekannt für Hits wie „Be My Baby“, „Baby I Love You“ und „Walking In the Rain“.

Sie begann unter dem Namen Ronnie Spector aufzutreten, nachdem sie 1968 Phil Spector geheiratet hatte. Die Künstlerin enthüllte jedoch in ihren Memoiren, dass sie während ihrer Heirat in ihrem Haus in ihrem Haus hielt, um sie zu spielen. Ronnie wandte sich als Flucht dem Alkoholismus zu und floh schließlich 1972 barfuß aus ihrer Villa.

Als sie ein Comeback versuchte, benutzte sie den Nachnamen von Spector professionell und erklärte 2007 anderswo: „Ich brauchte jede Möglichkeit, wieder hineinzukommen, ich war so lange weg gehalten.“

Im Jahr 2009 wurde Phil Spector wegen Mordes an der Schauspielerin Lana Clarkson zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Er starb bei 81 an Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 im Jahr 2021.

Folgt ihrer Rollen in Dune: Teil zwei Und Herausforderer Letztes Jahr wird Zendaya Shreks Tochter in spielen Shrek 5 und wird in der Ensemble -Besetzung für Christopher Nolan’s auftreten Die Odyssee – Ganz zu schweigen von ihrer Rückkehr als Rue für Euphorie Staffel 3.

In der Zwischenzeit stieg Jenkins kürzlich in den Science-Fiction-Thriller von Glen Powell an Die natürliche Ordnung als Regisseur.